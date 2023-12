A la Saint-Sylvestre, le Bas-Rhin et l’Alsace sont trop souvent synonymes de drames avec les pétards et autres mortiers, mais aussi d’incivilités et de débordements violents. Aussi, la préfecture a décidé de serrer la vis.

La préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier a pris des arrêtés valables depuis ce lundi minuit et ce jusqu’au mercredi 3 janvier prochain à 8 heures pour l’ensemble du département, interdisant l’achat, la vente, et l’utilisation d'« artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques de catégories C2, F2, C3, F3, C4, F4, P2 et T2 ».

Est également interdit la distribution, l’achat et la vente à emporter de carburants dans tout récipient transportable à partir de vendredi 29 décembre minuit, jusqu’au mercredi 3 janvier à 6 heures. Mais aussi la vente et la consommation d’alcool sur la voie publique, à partir du dimanche 31 décembre 2023 à midi, jusqu’au lundi 1er janvier à midi.

Plus restrictif encore dans certaines communes

D’autres mesures complémentaires seront prises dans les communes suivantes, à

savoir Strasbourg, Hœnheim, Bischheim, Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim et Ostwald, dans lesquelles toutes les catégories « d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques » sont interdites. Avec, cerise sur la bûche, l’Instauration, comme les années précédentes, d’un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés par l’un de leurs parents ou d’un représentant de l’autorité parentale, à partir du 31 décembre 22 heures au 1er janvier 6 heures.