Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’enquête se poursuit sur l'« attaque terroriste » qui a eu lieu samedi, vers 21h30, à Paris. La garde à vue du principal suspect de l’attaque mortelle au couteau près de la tour Eiffel est toujours en cours ce lundi. Armand Rajabpour-Miyandoab, un Franco-Iranien radicalisé de 26 ans, a été interpellé après l’attaque qui a causé la mort d’un jeune touriste germano-philippinne et blessé deux autres personnes. Selon les premiers éléments de l’enquête, la mère du suspect avait indiqué en octobre à la police qu’elle s’inquiétait pour son fils, voyant qu’il « se repliait sur lui-même ». Les services de police avaient alors tenté de le faire examiner par un médecin et hospitaliser d’office, chose finalement impossible en l’absence de troubles, selon une source proche du dossier. Dimanche soir sur TF1, Gérald Darmanin a réclamé que les autorités « puissent exiger une injonction de soins » pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques afin de prévenir des passages à l’acte.

C’est une affaire sans corps et sans aveux. Face à des indices qui l’accablent, Nicolas Zepeda va une nouvelle fois tenter, à partir de ce lundi, de convaincre la justice de son innocence. Reconnu coupable en première instance de l’assassinat de la Japonaise Narumi Kurosaki, ce Chilien âgé de 32 ans va être jugé en appel à Vesoul devant la cour d’assises de Haute-Saône. Les jurés ont trois semaines pour déterminer la responsabilité de l’accusé dans la disparition de son ex-compagne japonaise, survenue le 5 décembre 2016.

Entre le Hamas et Israël, la trêve humanitaire est bel et bien terminée. Malgré les pressions internationales pour obtenir un cessez-le-feu afin notamment de protéger les civils, les combats ont repris vendredi. Et depuis, c’est une nouvelle fois l’escalade. Israël a ainsi annoncé dimanche soir étendre ses opérations militaires terrestres à « l’ensemble la bande Gaza ». Rendant visite à des réservistes, le chef d’état-major israélien, le général Herzi Halevi, a pour sa part déclaré le même jour que l’armée poursuivait ses opérations dans le sud de la bande de Gaza « avec autant de force et autant de résultats » qu’elle l’avait fait dans le Nord.