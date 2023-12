L’achat et la décoration du sapin de Noël vous ont trop occupé pour suivre l’actualité de ce week-end. Pas de souci, 20 Minutes vous livre les cinq informations qu’il ne fallait pas rater ce samedi et ce dimanche.

1. Une nouvelle attaque terroriste à Paris

Au pied de la tour Eiffel, samedi soir, un homme a été tué, deux autres ont été blessés. Encore une fois, une attaque terroriste a ciblé la France, une nouvelle fois en plein Paris. Voici le profil de l’assaillant, Armand R.-M., qui a semé la mort au pied de la tour Eiffel.

L’info en plus : Qui sont les trois victimes de l’attaque terroriste ?

2. La mort en allant au sport

Un supporter nantais a trouvé la mort à deux pas du stade La Beaujoire. A 31 ans, ce membre de la Brigade Loire, plus important groupe de supporters du FCN, a été poignardé peu avant le match contre Nice. Un chauffeur de VTC a été placé en garde à vue. On fait le point sur cette enquête.

L’info en plus : Valentin, 15 ans, avoue avoir tué ses parents et calcinés leurs corps

3. Nicolas Sarkozy a-t-il joué un rôle dans la libération de l’otage française Mia Schem ?

Une vidéo publiée jeudi par Nadine Morano sur X rend compte d’une entrevue entre l’ex-président et la mère de Mia Schem à Paris début novembre. Une publication qui laisse penser que Nicolas Sarkozy aurait été mêlé à la libération de la jeune femme franco-israélienne, otage du Hamas pendant 54 jours. On vous en dit plus.

L’info en plus : Une jeune otage réussit à imposer sa chienne aux terroristes durant sa longue captivité

4. Après les vêtements pros, les dressings accueillent les t-shirts de vos restos préférés

Après les t-shirts Hard Rock Café, c’est au tour des restaurants français de se décliner sous leurs propres lignes de vêtements. Le restaurant Bao Express s’est associé à Puma pour créer un maillot de foot à l’image du restaurant qui sortira mi-décembre. La brasserie Lipp s’y est mise aussi. Mais c’est quoi cette nouvelle mode ?

L’info en plus : Pourquoi le trench-coat revient tous les ans dans le dressing des Français ?

5. Un blessé, un expulsé, trois points pour le PSG

Le match des Parisiens au Havre n’a rien eu d’une formalité. Mbappé et Cie se sont fait bouger mais surtout ont évolué 80 minutes à dix après l’expulsion de Gigio Donnarumma. Juste avant Fabien Ruiz était sorti sur blessure. Grâce à deux buts de Kyks et de Vitinha, le PSG s’est imposé. Mais le héros du jour est l’improbable Arnau Tenas.

L’info en plus : Suivez avec nous OM-Rennes, dernier match de la 14e journée de Ligue 1