Le raid dans le quartier de la Monnaie et les slogans fascistes semblent déjà bien loin, à Romans-sur-Isère, une semaine après le violent défilé de l’ultradroite. Quelques dizaines de personnes ont bien bravé ce samedi l’interdiction de la préfecture et se sont rassemblées à Romans-sur-Isère, mais c’était en « solidarité avec la famille de Thomas », le jeune tué en marge d’un bal dans la Drôme, ainsi qu’avec les habitants du quartier de la Monnaie qui se disent ostracisés depuis le drame.

« Unis contre ceux qui divisent » ou « Non à la récupération fasciste », proclament des pancartes brandies par une quarantaine de manifestants réunis après 13 heures sur une place du quartier populaire. Au-delà de l’appel à la concorde, leur action s’inscrit aussi en réponse à la mobilisation de l’ultradroite qui crie vengeance depuis le décès du lycéen de 16 ans, en marge d’un bal de village dans la nuit du 17 au 18 novembre. « Le racisme pourrit tout, la maire a délaissé le quartier. Ma nièce a peur et ne met plus les enfants à l’école. Dès qu’ils sortent, ils tremblent », témoigne Leïla, 62 ans. « On sent la peur mais c’est important qu’on soit là », veut croire cette habitante du quartier.

« Les habitants de la Monnaie n’ont rien fait, il ne faut pas généraliser »

Deux manifestations prévues samedi à Valence en lien avec ce drame ont été interdites par la préfecture de la Drôme « en raison des risques de troubles à l’ordre public » dans un contexte de fortes tensions. Les deux manifestations interdites, « dévoient clairement l’intitulé déclaré d’hommage à Thomas et leur concomitance est susceptible de provoquer des troubles importants », selon le communiqué de la préfecture.

La préfecture a, en outre, indiqué vendredi avoir placé sous protection la maire LR de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval, et ses proches, après sa plainte pour des menaces de mort. « J’ai entendu que les rassemblements d’extrême droite avaient été interdits, c’est bien mais un rassemblement pacifique comme celui-ci, c’est bien aussi », commente depuis Romans Emilie et sa pancarte « Le froid est plus dangereux que l’interdiction ».

« Cela aurait été bien » que ce rassemblement soit autorisé, rassemblement de « solidarité » destiné aussi à dire que « la justice doit être la même pour tout le monde. Les habitants de la Monnaie n’ont rien fait, il ne faut pas généraliser », estime Emilie, une travailleuse sociale de 41 ans. L’enquête pour « meurtre en bande organisée » ouverte par le parquet de Valence après la mort de l’adolescent, qui était scolarisé à Romans, a débouché sur la mise en examen de neuf jeunes, dont trois mineurs.