« C’est l’hiver, il fait froid, de pauvres gens grelottent (…), c’est l’hiver et les fascistes manifestent bras tendus, vociférant, menaçant tout le monde, et surtout ceux qui n’ont à leurs yeux pas la bonne couleur de peau ou la bonne qualité de cheveux. » Jean-Luc Mélenchon a laissé parler sa prose sur France Inter pour manifester son « immense dégoût » face aux rassemblements de l’ultradroite en France ces derniers jours.

Un rassemblement à l’appel d’un groupuscule de l’ultradroite (Les Natifs) en hommage au jeune Thomas tué lors d’une fête de village dans la Drôme a réuni vendredi soir environ 200 personnes place du Panthéon à Paris, où il a pu se tenir après la suspension de l’arrêté préfectoral d’interdiction. « Comment se fait-il qu’il y ait dans notre pays des organisations qui puissent s’en prendre aux personnes, faire acte public de racisme, qui puissent faire des saluts nazis et le reste ? », s’est interrogé le leader de LFI. « Ces gens, on sait qui c’est », a-t-il insisté, « c’est reconstitution de ligue dissoute ».

« Nous sommes dix à vivre sous menaces de mort » à LFI

Pour lui, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin « n’a rien fait. Le groupe Génération identitaire a été dissous et s’est reconstitué. Comment se fait-il que ces gens soient en mesure d’organiser une manifestation de cette nature, c’est ça le vrai problème ». Il a refusé de critiquer pour autant la décision du tribunal administratif, en rappelant que la justice avait pu « autoriser », « à la dernière minute » certaines « manifestations en défense de la population de Gaza » qui avaient été frappées d’interdiction préfectorale.

« On dit des fois dans des manifestations de gauche il y a des violences, mais ce sont des violences sur les biens et en dehors de la volonté des organisateurs », a-t-il par ailleurs relevé. Enfin il a souligné que les insoumis payaient « cher cette forme de banalisation de l’extrême droite », soulignant qu’il avait « fait l’objet de deux tentatives d’assassinat ». « Nous sommes dix à vivre sous menaces de mort, et trois ont été agressés dans la rue », a-t-il ajouté.