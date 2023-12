Elle accuse un Ehpad public de Charente-Maritime de « négligence médicale », ayant entraîné selon elle la mort de sa mère en août. L’actrice Sandrine Bonnaire a confirmé ce vendredi dans un entretien au Parisien son intention de porter plainte. Ce que l’on sait de cette affaire.

Que s’est-il passé ?

La mère de Sandrine Bonnaire est décédée après avoir été hospitalisée à Saintes (Charente-Maritime), le 23 août dernier, à l’âge de 84 ans. Elle se trouvait auparavant dans un Ehpad public de Charente-Maritime, géré par le CCAS de Saintes. « Elle y a résidé trois ans » confirme le CCAS. Pour Sandrine Bonnaire, qui souligne que sa mère « n’avait aucune maladie », c’est la « négligence médicale qui a entraîné son décès. » Dans cet Ehpad de 90 lits, « nous avons constaté qu’il n’y avait pas de papier toilette, puis que le ménage n’était pas toujours fait, les draps pas changés », affirme l’actrice dans Le Parisien. « Elle ne marchait quasiment plus (…) or, plusieurs fois, la carafe d’eau était posée à l’autre bout de la pièce. Impossible de se servir. »

L’expertise du dossier médical de la défunte « doit permettre d’objectiver les conditions dans lesquelles l’Ehpad ou l’établissement de santé dans lequel elle a dû être hospitalisée ont procédé à sa prise en charge », explique de son côté l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine.

Des dysfonctionnements étaient-ils connus au sein de l’établissement ?

L’ARS affirme que ni elle, ni le conseil départemental, « n’ont reçu de signalement sur cette situation », ajoutant qu’elle assure un suivi de l’établissement inspecté en 2015 et 2022. En revanche, des « dysfonctionnements » avaient été constatés, « avec, pour certains, des impacts potentiels sur la qualité et la sécurité des soins » indique l’ARS. « Ils ont fait l’objet d’améliorations notables mais insuffisantes », ajoute l’agence, qui avait rencontré il y a un an le président du CCAS à ce sujet.

Lanceuse d’alerte

« J’ai décidé de parler pour alerter », explique l’actrice trois jours après avoir diffusé sur Instagram une vidéo dans laquelle elle annonçait sa décision de porter plainte. « Je ne peux plus me battre pour ma maman qui n’est plus là mais je veux le faire pour que la prise en charge de nos aînés change », affirme Sandrine Bonnaire. « Il faut plus de moyens, certainement une augmentation de salaires pour que les salariés puissent travailler correctement ». Le CCAS souligne de son côté que l’Ehpad qu’il gère « n’a pas vocation à générer des profits pour des actionnaires, comme certains grands groupes » et qu’il propose « une majorité de places dites sociales, pour des familles qui n’ont pas les moyens d’accueillir leurs aînés dans de bonnes conditions à domicile ».