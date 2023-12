Encore des sous pour développer les transports dans la région Paca. Après le « plan Marseille en grand » dont un important volet doit servir à financer de nouveaux transports en commun dans la métropole d’Aix-Marseille, l’Etat a annoncé ce vendredi une nouvelle enveloppe d’1,5 milliard d’euros pour la région Paca.

En déplacement à Marseille, Clément Baune, le ministre des Transports a signé un contrat Etat-Région avec Renaud Muselier. Les dotations qui « seront investies d’ici la fin du quinquennat ».

En détail, 1,1 milliard servira à « développer et moderniser les infrastructures ferroviaires, cyclables, maritimes et les transports en commun » et plus particulièrement à « financer les premières études et travaux des services express régionaux métropolitains, notamment autour de Marseille », précise le communiqué de presse.

Le grand port maritime de Marseille n’est pas en reste, avec 370 millions d’euros « pour accélérer sa transition énergétique et accroître l’attractivité de sa zone industrielle ».