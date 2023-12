Si les violentes intempéries de ce vendredi dans les Hautes-Alpes feront sans doute le bonheur des stations de ski, elles sèment actuellement la pagaille dans le nord du département. Quatre routes ont été fermées à la circulation et un centre opérationnel de la gendarmerie a été déployé à Embrun.

Les écoles des villes de Saint-Crépin, Guillestre, Argentière-la-Bessée et Risoul ont été « invitées à ne plus assurer les cours » afin de faciliter et d’anticiper la manœuvre des transports scolaire, a indiqué la gendarmerie. Placé en vigilance orange orage inondation, le département va voir ces intempéries continuer à gagner en intensité dans la soirée avec une chute des températures.