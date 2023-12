La préfecture de l’Hérault indique ce vendredi, dans un communiqué, avoir pris la décision d’interdire un rassemblement du mouvement d’extrême droite La Ligue du Midi. Ce rassemblement devait avoir lieu samedi après-midi, à Montpellier, en « hommage à Thomas », le garçon poignardé à mort, à Crépol, dans la nuit du 18 au 19 novembre.

« Cet appel à manifester intervient dans un contexte sensible lié aux violences commises lors des manifestations organisées par des militants de l’ultra-droite à Romans-sur-Isère et à Lyon, souligne la préfecture de l’Hérault. Par les propos qui y sont habituellement véhiculés et les actions violentes qui peuvent en découler, cette manifestation est susceptible de concourir au fractionnement de la cohésion nationale. »

« Au regard de ces éléments, et afin de prévenir la survenance de troubles à l’ordre public », le préfet, François-Xavier Lauch, a pris la décision d’interdire le rassemblement.