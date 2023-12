Noël et le jour de l’An, c’est l’occasion de se faire plaisir. Quand on fait les courses avant le réveillon, on s’imagine une grande table remplie de plats tous aussi appétissants les uns que les autres. Mais pense-t-on aux aliments qui resteront sur le carreau et qui, bien souvent, finiront… à la poubelle ? Selon une étude YouGov pour l’appli Too Good To Go *, relayée cette semaine par France Inter, plus de huit Français sur dix indiquent gaspiller de la nourriture lors des fêtes de fin d’année.

La « palme » de ce gaspillage alimentaire reviendrait aux jeunes. L’étude révèle ainsi que 14 % des 18-34 ans estiment jeter plus d’un quart de la nourriture achetée. La raison principale à tout cela : la peur de manquer, qui concerne plus de la moitié des personnes interrogées.

Quels plats sont les plus gâchés ?

En tête de liste, c’est le pain qui est présenté comme l’aliment le plus gaspillé. Suivent les accompagnements des plats principaux (riz, pâtes, pommes de terre…), les apéritifs (toasts, verrines…). Mais les viandes et les desserts ne sont pas épargnés.

Reste que l’espoir subsiste, puisque les Françaises et Français ont tout de même quelques réflexes pour éviter ce gaspillage alimentaire massif. Parmi eux, toujours selon l’étude, 63 % des personnes interrogées congèlent les restes, et 41 % les donnent à des membres de la famille ou à des amis.

* Etude menée auprès de 1.011 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.