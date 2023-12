Le concours, organisé sur Facebook, a mobilisé des milliers d’internautes. Et c’est la cathédrale du Mans qui a été désignée comme « plus belle cathédrale de France », lors de la finale qui l’opposait à celle de Metz jeudi. Quelque 8.000 personnes ont en effet voté pour l’édifice sarthois, dans le cadre de cette compétition non officielle mais très suivie, organisée par l’application de tourisme Henoo qui mettait en jeu 32 monuments.

La récompense sera célébrée samedi par la ville dès 18 h 30, lors d’une soirée avec pièces d’orgue et visites guidées de ce monument très fréquenté. « Plus haute, plus large et plus longue que Notre-Dame de Paris, la cathédrale sarthoise est visitée chaque année par près de 300.000 personnes, explique le diocèse sur son site Internet. Repère dans la ville, très aimée des Manceaux, Saint-Julien mêle roman et gothique. Chaque été, elle est aussi l’un des sites des projections lumineuses de la nuit des Chimères. »

La cathédrale Saint-Julien du Mans - M. Gile / Sipa

Le titre a même été salué par le préfet de la Sarthe qui souligne « la beauté de notre cathédrale emblématique », construite entre les 11e et 15e siècles.