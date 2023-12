Toutes les trois minutes, un enfant est victime de violences sexuelles en France. Un total d’environ 160.000 par an. C’est l’alarmant constat de la cheffe du nouveau service de police dédié à la lutte contre les violences aux mineurs, Gabrielle Hazan, qui a appelé chacun à signaler les faits portés à sa connaissance.

Invitée de RTL, Gabrielle Hazan, qui vient de prendre ses fonctions à la tête de l’Office des mineurs (OFMI) créé en août, a relevé que « dans la moitié des dossiers, on constate qu’un internaute qui va visualiser des contenus pédocriminels en ligne est passé ou passera à l’acte ».

700 signalements par jour pour contenus pédocriminels

« La pédocriminalité en ligne et l’inceste sont aujourd’hui le même phénomène », a-t-elle ajouté. « Nous recevons 700 signalements par jour pour des contenus pédocriminels qui sont échangés en ligne en France ».

Gabrielle Hazan a appelé à la vigilance de tous : « il y a près de 440 enfants et adolescents victimes chaque jour de violences sexuelles, au final il n’y aura qu’une cinquantaine de faits qui seront portés à la connaissance des forces de l’ordre ». « On a tous un rôle à jouer pour prévenir et détecter ces violences », a-t-elle insisté.