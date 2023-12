Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas ont libéré dans la nuit de jeudi à vendredi des prisonniers et des otages, à quelques heures de l’expiration de leur trêve dans la bande de Gaza. Puis les combats ont repris entre les belligérants dès 6 heures (heure française), selon des journalistes de l’AFP sur place.

L’armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir « repris le combat contre l’organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza », alors que les sirènes d’alerte à la roquette retentissaient dans plusieurs localités israéliennes proches de ce territoire. A Gaza ville, un journaliste de l’AFP a fait part de dizaines de tirs d’artillerie et de frappes aériennes israéliennes.

Onze jours après la mort de Thomas, la tension ne retombe pas. La maire LR de Romans-sur-Isère (Drôme), Marie-Hélène Thoraval, a déposé plainte mercredi après avoir reçu des menaces par téléphone et sur les réseaux sociaux dont une de mort « par décapitation », a-t-on appris jeudi auprès de l’élue. L’édile dit avoir reçu des menaces « en deux temps », mercredi deux appels anonymes à la mairie et des messages qui la traitaient de « facho », lui demandant si elle « faisait l’objet d’une protection » et si elle était armée pour se défendre, a-t-elle expliqué à l’AFP. « Puis en début d’après-midi, j’ai reçu un message privé sur mon compte Instagram », avec « une menace de mort m’annonçant que j’allais être décapitée et qu’on jonglerait avec mon crâne », a-t-elle dit.

L’influente agence de notation S & P Global Ratings doit dire vendredi si elle abaisse ou pas la note financière de la France, Bercy redoutant une dégradation synonyme de sanction envers la politique économique du gouvernement. S & P clôt les revues d’automne des grandes agences de notation pour la France. La note AA qu’elle lui donne actuellement est équivalente au Aa2 de Moody’s. Fitch est un cran en dessous avec AA-, après avoir dégradé la France en avril.

Mais là où Moody’s attribue une perspective « stable » à sa note, S & P a une perspective négative, épée de Damoclès dont tout le monde se demande si elle s’abattra vendredi sur les finances publiques françaises dans un contexte de taux d’intérêt élevés.

« Tout est possible, c’est eux qui décident. Mais je pense que nous avons apporté des arguments solides sur la crédibilité de notre détermination à baisser la dette, à ramener les déficits sous les 3 % (d’ici 2027, NDLR) et à tenir les dépenses publiques », a commenté vendredi le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur France Inter. « Les dépenses publiques nous les réduisons, les déficits nous les faisons baisser et la dette publique nous accélérons le désendettement », a-t-il insisté, promettant pour 2023 d’atteindre 4,9 % de déficit.

