Le collège Kléber de Strasbourg est resté fermé ce jeudi et des enseignants ont manifesté. La raison, un mouvement de grève a été lancé après qu’un professeur de français a été menacé de mort par un élève en début de semaine.

« Un de nos collègues a été menacé de mort mardi midi par un élève de troisième à qui il avait confisqué son téléphone portable. L’élève lui a dit : "Je ramène des copains à la sortie, je te tue" », a expliqué Gilles Comte, professeur d’histoire-géographie, qui participait à ce rassemblement « pour montrer notre solidarité ». Selon lui, il y avait 37 grévistes sur 38 enseignants ayant cours jeudi.

« C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase, il y a plein d’incidents », a poursuivi l’enseignant, précisant que depuis la rentrée une « collègue a été agressée par un ancien élève qui s’était introduit dans l’établissement avec deux autres élèves », et qu’il y a également eu « trois explosions de pétards à l’intérieur de l’établissement ».

L’élève passe en conseil de discipline le 19 décembre

« Il n’y a pas de communication, pas de soutien de la direction, on a l’impression d’être abandonnés », a regretté Gilles Comte. Il a précisé que son collègue professeur ciblé par les menaces de mort est un enseignant qui « s’investit énormément » et qui a été « très touché » par l’incident. Il a porté plainte mardi après-midi et se trouve depuis en arrêt maladie.

Mardi « un élève a commencé à l’insulter, le menacer, lui dire : "Je vais t’attendre à la sortie avec des gens." », a raconté une élève, qui a assisté à la scène. Une mesure conservatoire a été prise contre l’élève auteur des menaces, qui ne pourra pas revenir dans l’établissement jusqu’à son passage en conseil de discipline le 19 décembre.

« On n’arrive plus à bien faire notre boulot », a déploré Charlotte Serisier, enseignante de français, citant les « insultes qui reviennent très régulièrement », « les retards systématiques d’élèves » ou encore le « déclenchement d’alarmes incendie » qui est devenu « le jeu à la mode depuis la rentrée ». « Je ne me sens pas en sécurité avec tout ce qui se passe. Les pétards qui pètent, les alarmes incendie tout le temps, les menaces de mort. C’est trop », a aussi témoigné un élève de 5e.

Un des plus gros établissements de Strasbourg

Avec quelque 700 élèves, le collège Kléber est un « gros établissement, avec une mixité sociale qui s’est accrue, ce qui est bien. On accueille des élèves qui viennent de REP + mais on n’a pas de moyens adaptés », a décrit Charlotte Serisier, qui portait une pancarte demandant « des moyens pour accompagner tous nos élèves ».

« Ce sont des élèves qui viennent pour les trois quarts de quartiers d’éducation prioritaire, donc, qui sortent de conditions à 20-24 élèves par classe. Ils arrivent ici, ils sont 30 [par classe]. On n’arrive pas à tous les aider », a abondé Mathieu Dieudonné, professeurs d’EPS. L’établissement, un des plus gros de Strasbourg, accueille également un lycée et des classes préparatoires.

Jean-Pierre Gavrilovic, responsable du syndicat Snalc Alsace, a indiqué avoir été reçu par la cheffe d’établissement le 23 novembre « suite à la forte dégradation des conditions de travail rapportées par les collègues » mais qu’elle avait « botté en touche ».

Contacté, le rectorat n’a pas réagi dans l’immédiat.