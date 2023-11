« Allez, allez, réveillez-vous dans la salle ». Après un début animé, la vente aux enchères de la collection personnelle du santonnier Marcel Carbonel s’étire en longueur ce jeudi à Marseille. Le commissaire-priseur de la maison De Baecque se fait volontiers bateleur : « C’est donné, c’est une très belle iconographie de crèche, cela vaut le coup ! ». Ou encore, le marteau levé en présentant un lot en plâtre : « Je fais appel à votre créativité, vous pouvez les peindre en jaune, en bleu, en arc-en-ciel. » Puis, un brun dépité sous le trait de l’humour, lorsque la vente d’un ensemble de six bustes Napoléon d’après des moules Pellegrini, part à peine enchérie à 80 euros : « On aurait dû les garder pour la vente corse, on les aurait mieux vendus ! ».

Dans la salle, pourtant pleine, Gilbert Orsini patiente. Santonnier à Allauch, il a repéré des « crèches exceptionnelles » et ne s’étonne pas de cette baisse de rythme tant certains lots, à l’entendre, concernent des pièces avec des « accidents » et des « manques », comme dit pudiquement le catalogue : « C’est cassé, vous en faites quoi ? Ce sont des fonds d’atelier. D’ailleurs, celles-ci ne sont pas en vitrine. »

« Nous sommes la ville qui a la plus belle collection de santons »

Le maire de Marseille Benoît Payan est aussi dans les rangs. Il se lève régulièrement pour voir de près les lots exposés mais confie être là « à titre privé », pour sa grand-mère. « Je vais acheter quelque chose de pas cher, depuis que je suis petit elle me montre des collections de santons, confie-t-il. J’ai toujours été élevé avec ça, pour nous cela compte. » Regrette-t-il que la collection se disperse ? Il n’en montre en tout cas le signe : « Nous sommes la ville qui a la plus belle collection de santons, on a le musée du Vieux Marseille, le musée de Chateau-Gombert, et des milliers de pièces que l’on a besoin de répertorier, inventorier. »

La Basilique du Sacré-Cœur a en tout cas gagné une Vierge à l’enfant. « Nous en cherchions une, elle est sortie à 1.500 euros, c’était dans le budget qu’on s’était fixé », sourit le père Olivier, qui confie « aimer beaucoup tout ce qui en provençal et lire la messe en Provençale ». Hortense a aussi craqué pour une Vierge en argile blanche cuite et gouachée, sous un globe en verre, et partie à 750 euros : « Je trouve que l’objet est magnifique, et il est lié à l’histoire de Marseille. Il ornera un coin de prière à la maison, cela fait longtemps que j’avais envie d’un globe. Je n’aurais pas imaginé aller aussi haut ! »

Directrice d’un musée associatif sur le terroir marseillais, Evelyne Bremondy a aussi participé aux enchères. « C’est un peu mou, presque un peu long », s’étonne-t-elle au fond de la salle. « Je pense que les gens se sont imaginé que cela atteindrait des prix extraordinaires, alors que c’est tout à fait raisonnable, relève-t-elle. Il y a une crèche complète qui vient de partir à 100 euros pour une trentaine de sujets, qui sont de très belle facture. Quelqu’un qui veut s’en constituer une et qui va à la foire aux santons il s’en colle pour beaucoup plus. Il y a une méconnaissance, c’est dommage. »