« Les collègues sont démotivés, humainement à bout. On n’en peut plus », a déclaré l’un des médecins négociateurs, qui a souhaité rester anonyme. Voilà déjà plus de trois semaines que le service des urgences du CHU de Brest est confronté à une grève des médecins urgentistes. Objectif du mouvement : dénoncer une « organisation ubuesque » du maillage sanitaire du territoire, sur fond de manque criant d’effectifs.

Selon un des grévistes, un tiers des effectifs (18 équivalents temps plein sur 54) ne sont pas pourvus et « la ressource de médecins intérimaires s’est tarie » depuis l’entrée en vigueur de la loi Rist qui plafonne le salaire des médecins intérimaires à l’hôpital à 1.390 euros bruts pour une garde de 24 heures. Dans ce contexte tendu, « la gouvernance et la tutelle ont décidé, sans concerter les acteurs de terrain, d’une organisation ubuesque » afin de « répondre à la pression politique », dénoncent les médecins dans un communiqué de presse.

En cause : un protocole d’accord signé fin octobre, prévoyant le retour « à court terme » de deux urgentistes « 24h/24 » à l’hôpital de Carhaix (Finistère). Depuis l’été, des habitants et élus de cette petite ville du Centre-Bretagne dénonçaient en effet l’accès régulé aux urgences de l’hôpital, en soirée et pendant la nuit, passant par un appel préalable des patients au 15, faute de personnel.

« Un non-sens sanitaire »

Pour les médecins, ce « plan d’action imposé » s’est fait au « détriment de certaines lignes de soin critiques » du CHU de Brest, amenant parfois à avoir « un seul praticien urgentiste en régulation médicale du SAMU pendant plusieurs heures » pour « tout le département du Finistère ». « Ce non-sens sanitaire couplé à l’absence de considération (…) vis-à-vis des urgentistes a exacerbé » la lassitude « chez ces praticiens qui travaillent plus de 60 heures par semaine », dénoncent-ils.

Entamé le 7 novembre, le mouvement de grève a conduit à l’activation du Plan blanc par le CHU, en raison du manque de personnel. Depuis, les négociations n’ont pas abouti. « On n’a plus d’interlocuteur en face de nous », a indiqué le médecin interrogé, qui demande « une amélioration de l’attractivité du CHU » et de l’accueil des patients, afin d’attirer de nouveaux médecins.

« La dégradation de l’offre de soin sur ce territoire sanitaire est superposable à celle que nous subissons partout ailleurs suite aux politiques menées depuis plusieurs décennies basées sur un rationnement organisé et piloté de l’offre de soin », a commenté Jean-François Cibien, président de l’intersyndicale Action Praticien Hôpital (APH).