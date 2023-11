Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour au moins un septième de jour, les armes vont continuer de se taire à Gaza. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée in extremis ce jeudi, afin de permettre aux médiateurs de continuer à négocier de nouvelles libérations d’otages, ont annoncé les deux camps. A quelques minutes de l’expiration de l’accord, prévue à 5 heures GMT (6 heures à Paris), l’armée israélienne a annoncé la nouvelle. Une information confirmée ensuite par le Hamas, puis par le Qatar. Pour tenter d’obtenir plus, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken était en outre arrivé peu après minuit en Israël, où il doit rencontrer notamment le Premier ministre Benyamin Netanyahou, avant de se rendre en Cisjordanie occupée.

Le monde va tenter une nouvelle fois de s’unir pour lutter contre le changement climatique. Ce jeudi s’ouvre à Dubaï, aux portes du désert, la 28e conférence des Nations unies sur le changement climatique, plus connue sous son acronyme COP28. Selon le chef de l’ONU Climat, Simon Stiell, « c’est la COP la plus importante depuis Paris ». Il regrette en effet que le monde avance « aujourd’hui à petits pas, alors qu’on attend des pas de géants. » Les participants ont donc deux semaines pour arriver à un accord alors que les enjeux sont vertigineux en cette fin d’une année de surchauffe météo.

Il était un acteur incontournable de la guerre froide. Henry Kissinger, géant controversé de la diplomatie américaine et secrétaire d’Etat sous Richard Nixon et Gerald Ford, est mort mercredi à l’âge de 100 ans. Initiant le rapprochement avec Moscou et Pékin dans les années 1970, Henry Kissinger a vu son image ternie par des pages sombres de l’histoire des Etats-Unis, comme le soutien au coup d’Etat de 1973 au Chili ou l’invasion du Timor oriental en 1975 et, bien sûr, la guerre du Vietnam. C’est son sens de la « realpolitik », du froid calcul des intérêts nationaux défendu par la puissance, qui a fait de lui une figure très critiquée de par le monde. Fascinant ses publics par sa longévité et sa vaste expérience, ce prix Nobel de la Paix était admiré par les uns comme un grand sage, détesté par les autres qui voyaient en lui un criminel de guerre.