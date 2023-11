On préfère vous prévenir d’avance, il faudra être à l’heure et compter sur la chance. Car chaque année, les réservations pour passer une nuit ou un week-end sur l’île Louët, dans le Finistère, s’arrachent en quelques minutes. L’an dernier, tous les créneaux proposés pour séjourner dans l’ancienne maison du gardien de phare de l’île avaient ainsi été bookés en seulement quatre minutes. Cette année, les réservations ouvriront vendredi à 10 heures pétantes avec un tarif de 408 euros par nuit passée dans le gîte, qui peut accueillir jusqu’à dix personnes.

Des locations de début avril à fin octobre

Située dans la baie de Morlaix, en face du château du Taureau et de la plage paradisiaque de Tahiti à Carentec, l’île Louët accueille depuis quatorze ans de début avril à fin octobre des touristes en quête d’aventure et de déconnexion. « Le confort y est simple mais complet », indique l’office du tourisme de la baie de Morlaix, précisant que les douches se font à l’eau froide et que l’eau et l’électricité doivent être utilisées « avec parcimonie ».

En Bretagne, il est également possible de dormir dans le phare de Kerbel ou dans celui de l’île Vierge. Pour ce dernier, les réservations pour l’année 2024 démarreront le mardi 5 décembre à 10 heures.