Le chemin est encore long avant une reconnaissance mondiale. Mais une nouvelle étape vient d’être franchie pour les mégalithes de Carnac (Morbihan), qui rêvent d’inscrire leur nom au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans un communiqué, l’association Paysages de mégalithes, qui pilote le projet, annonce que « l’État Français a émis un avis favorable au dépôt de dossier de candidature ».

Ce feu vert intervient après la dernière audition des membres de l’association devant le comité des biens français du patrimoine mondial, le 10 octobre. La prochaine étape aura lieu courant janvier avec le dépôt officiel de la candidature du site breton, mondialement connu pour ses alignements de menhirs. « Le processus international d’évaluation et d’expertise des dossiers se mettra ensuite en place pour une durée de dix-huit mois, jusqu’à l’été 2025 », précise l’association, qui inclut dans son projet de candidature les rives du Morbihan.

La France compte pour l’heure 52 biens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, parmi lesquels le Mont-Saint-Michel, le pont du Gard, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ou le phare de Cordouan. En septembre, la Maison carrée de Nîmes, les sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale et les volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique avaient intégré cette prestigieuse liste.