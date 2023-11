Avec le mois de décembre, le programme télé va se remplir de films de Noël. On peut déjà être sûr que M6 nous proposera de revoir les films Astérix. De leur côté, les plateformes mettront à disposition une pelletée de productions américaines ultraromantiques. De quoi passer une partie de vos vacances de fin d’année dans le canap'. Le film culte des années 1980, Le Père Noël est une ordure, débarque d’ailleurs sur Netflix, ce mercredi.

Mais pourquoi aime-t-on tant les films de Noël ? Dans un article publié en 2019, le chercheur S. Brent Rodriguez-Platz expliquait à The Conversation les deux raisons principales pour lesquelles on aime regarder ces films lors des fêtes. La première, c’est que ces films offrent une vision du monde comme on l’aimerait le voir : plein de joie et d’amour familial. La seconde, c’est qu’il s’agit de petit rituel que de les regarder, en couple ou en famille. Le New York Times soulignait dans un article de la même année que ce genre était en pleine explosion : Entre 2017 et 2019, Netflix a doublé le nombre de films de Noël disponibles sur la plateforme.

Et vous, quel est votre film de Noël préféré ? Êtes-vous plutôt film d’animations Disney ou comédie romantique ? Ou encore film comique façon « Maman j’ai raté l’avion » ou « Le Grinch » ? « Die Hard » est-il un film de Noël pour vous ? C’est quoi d’ailleurs, selon vous, les ingrédients d’un film de Noël ? Vos réponses pourront servir à la rédaction d’un article. Merci.