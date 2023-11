Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le ministre de la Justice va connaître ce mercredi le sort que lui a réservé… la justice. La Cour de justice de la République va en effet rendre sa décision concernant le ministre, qui joue sans doute sa place au gouvernement. Le garde des Sceaux, resté en poste pendant ses 10 jours de procès mais qui n’avait pas manqué une audience, sera présent au palais de Justice de Paris pour entendre la décision, à 15 heures. L’accusation a requis un an de prison avec sursis, disant sa « conviction » qu’il s’était bien rendu coupable de prise illégale d’intérêts en ouvrant, en tant que ministre, des enquêtes administratives visant quatre magistrats qu’il avait critiqués quand il était avocat. Le ministre n’est « coupable de rien », avait répondu sa défense en plaidant la relaxe.

Lyon va rendre ce mercredi un hommage à son ancien maire, décédé samedi soir à 76 ans. Elus, personnalités et anonymes sont attendus pour les obsèques de Gérard Collomb, en la Cathédrale Saint-Jean, dans le cœur historique de la ville qu’il a longtemps incarnée. La célébration, présidée par l’archevêque de Lyon Mgr Olivier de Germay, se tiendra à partir de 11 heures en présence d’Emmanuel Macron et d’Élisabeth Borne. Le chef de l’Etat, à qui le baron lyonnais avait apporté un soutien décisif lors de la présidentielle de 2017, doit prendre la parole lors de la cérémonie, tout comme son ancien Premier ministre Édouard Philippe et l’académicien Marc Lambron. Conformément aux souhaits exprimés de son vivant, une grande partie des places au sein de la cathédrale seront réservées aux Lyonnais.

Après Paris-2024, l’Hexagone va-t-il inscrire à son long palmarès olympique Les Alpes-2030 ? La France va savoir ce mercredi si elle a convaincu le CIO de rester en lice pour organiser les JO d’hiver dans moins de sept ans, un pari osé alors que Paris accueille ceux d’été dans huit mois. Après une campagne express et un dossier monté en quelques semaines, Les Alpes françaises vont retenir leur respiration en fin de journée. L’annonce du CIO devrait tomber aux alentours de 18 heures au salon Hoche à Paris. Peu avant dans la journée, la commission du futur hôte présentera ses recommandations aux membres du CIO pour les éditions 2030 et 2034. Ils choisiront ensuite d’entrer ou non dans une « phase de dialogue », avec un ou plusieurs candidats, signifiant officiellement pour la ou les candidatures écartées de ce dialogue, la fin du rêve. Avec son projet allant de Nice au Grand Bornand, la France devra aussi l’emporter sur les deux poids lourds que sont la Suède, candidate malheureuse pour les JO-2026, et la Suisse.