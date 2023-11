Décembre : ses rayons de jouets bondés, assez de catalogues pour déforester l’Amazonie, et ses enfants qui demandent l’équivalent du PIB de la Croatie en cadeaux. La magie de Noël n’efface pas les grosses galères que cache l’organisation des fêtes de fin d’année. On peut presque parler de charge mentale.

Selon une étude de l’Ifop pour le site LesDenicheurs.net parue en 2021, 77 % des Français ressentent un stress lié à l’achat des cadeaux de Noël. Pour plus de la moitié, l’enjeu principal est de trouver la bonne idée de cadeau, mais la peur de la rupture de stock, ou de passer pour un radin sont des éléments qui reviennent aussi régulièrement. Au-delà des cadeaux, une étude Ifop publiée l’an dernier par le site Voyage avec nous, montre que 62 % des femmes sondées estiment en faire plus que leur moitié dans la préparation des festivités (repas, décoration, etc).

Et vous, ressentez-vous cette charge mentale à Noël ? En avez-vous marre d’être sollicité pour trouver des idées de cadeaux ? Les courses dans les magasins bondés vous insupportent ? Avez-vous peur de ne pas trouver le bon cadeau ou de passer pour une pince ? Est-ce une source de tension avec vos proches ? Les prises de tête sur l’organisation du repas aussi ? Avez-vous mis en place des systèmes pour contourner ce risque d’embrouilles ? Racontez-nous. Vos réponses pourront servir à la rédaction d’un article. Merci.