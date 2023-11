Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Dans le conflit au Proche-Orient, la soirée de lundi a principalement été marquée par la prolongation pour deux jours de la trêve entre le Hamas et Israël et par la libération de 11 otages détenus dans la bande Gaza. Parmi eux, se trouvaient trois enfants ayant la double nationalité franco-israélienne : Erez et Sahar Kalderon, 12 et 16 ans, et Eitan Yahalomi, 12 ans. Emmanuel Macron a salué la libération de ces trois mineurs, mais la « joie est incomplète », de nombreux otages étant encore détenus par le Hamas, ont commenté les avocats de deux enfants.

Ce mardi va s’ouvrir le procès de l’horreur. Vingt ans après la disparition d’Estelle Mouzin, Monique Olivier, l’ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, décédé en 2021, va être jugée durant trois semaines devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans l’enlèvement en 2003 de la fillette de 9 ans. Elle comparaît aussi pour complicité dans l’enlèvement, le viol et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988, et de Joanna Parrish, une ressortissante britannique, en 1990. Ce procès sera aussi le premier du pôle « cold case », dédié aux affaires non élucidées. Cette division inédite, installée le 1er mars 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre, s’attaque à des affaires parfois vieilles d’un demi-siècle qui ont résisté aux enquêteurs des quatre coins du pays.

Depuis hier, Emmanuel Macron redessine sa vision de la souveraineté maritime française. Après une première étape lundi au musée national de la Marine à Paris, le chef de l’Etat est attendu ce mardi aux assises de l’économie de la mer à Nantes. Il devrait y réaffirmer son soutien aux pêcheurs et son ambition de faire de l’éolien en mer la première source d’énergies renouvelables en France.