Il fait un froid de canard, notre moral est planqué dans les chaussettes, et les réjouissances de Noël ne sont pas pour tout de suite. Heureusement, le 1er décembre approche à grands pas et pourrait réchauffer les cœurs et les corps. Comment ? Ce vendredi, il sera enfin temps pour les plus chanceux et chanceuses d’ouvrir la première case de leur calendrier de l’Avent. Y compris pour les adultes, qui sont de plus en plus nombreux à s’offrir la joie de déballer un petit paquet chaque jour en attendant le réveillon. Et s’il y en a qui optent pour des classiques garnis de chocolats ou de cosmétiques, les personnes les plus audacieuses se feront plaisir avec un calendrier coquin. Derrière chaque case, un sextoy, un accessoire BDSM ou un lubrifiant, à découvrir pour s’offrir des moments de plaisir en solo ou en duo.

Est-ce votre cas ? Vous avez prévu d’offrir à votre partenaire (ou à vous-même) un calendrier de l’Avent érotique ? Pourquoi ? Quel modèle avez-vous choisi et quel est son prix ? Si vous avez déjà acheté un calendrier de l’Avent coquin pour votre partenaire, quelle a été sa réaction ? Racontez-nous !