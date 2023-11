Elle s’est éteinte à la polyclinique Saint-Laurent de Rennes. L’écrivaine Magda Hollander-Lafon est décédée samedi à l’âge de 95 ans. Née dans une famille juive en Hongrie en 1927, elle avait été déportée en février 1944 dans le camp de concentration d’Aushwitz-Birkenau d’où elle avait réussi à s’échapper en avril 1945. Mais tout le reste de sa famille avait péri dans le camp de la mort. Rescapée de la Shoah, elle avait été recueillie en Belgique à son retour des camps avant d’emménager en France en 1954.

Psychologue pour enfants, elle avait raconté l’horreur nazie dans l’ouvrage Quatre petits bouts de pain sorti en 2012 avant de publier en 2021 le texte Demain au creux de nos mains destiné à la jeunesse. Tout au long de sa vie, Magda Hollander-Lafon n’a cessé d’aller à la rencontre des collégiens et des lycéens pour témoigner et les sensibiliser. « Je dois vivre pour témoigner de ce qui s’est passé afin que ça n’arrive plus jamais dans le monde. Je sens le danger et la banalisation de propos humiliants », indiquait-elle dans un entretien accordé en 2018 à Ouest-France.

« Une formidable source d’inspiration »

A l’annonce de son décès, plusieurs personnalités lui ont rendu hommage dont Nathalie Appéré, maire de Rennes. « Tout au long de sa vie, Magda Hollander-Lafon aura œuvré à construire un chemin de concorde et de paix », a-t-elle indiqué. « Son énergie, son engagement, sa bienveillance resteront pour nous toutes et tous une formidable source d’inspiration et une invitation à cultiver sans cesse les valeurs d’humanisme et de tolérance qu’elle aura portées avec tant de force », poursuit l’élue socialiste.

Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, a également tenu à saluer sa mémoire. « Magda Hollander-Lafon demeurera une lumière d’espérance en la vie, indique-t-il. Sa parole oblige à se souvenir du drame indicible de la Shoah. »