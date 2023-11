Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce lundi marque le quatrième et dernier jour de la trêve entre le Hamas et Israël. Débutée vendredi, celle-ci a permis la libération d’otages, de prisonniers et une aide d’urgence dans la bande de Gaza. L’accord peut cependant être prolongé dix jours au maximum. Toutes les 24 heures, tant que les armes se taisent, une dizaine d’otages israéliens enlevés le 7 octobre doivent être libérés en échange d’un nombre trois fois plus élevé de Palestiniens détenus par Israël. Des chancelleries s’activent donc pour tenter de pas entendre le retour du bruit des armes mardi. « La France considère qu’il faut une pause durable, une trêve qui permette d’aboutir à un cessez-le-feu », avec à la clé « la libération de tous les otages », a ainsi insisté dimanche la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Joe Biden a pour sa part dit souhaiter que la trêve soit prolongée « tant que des prisonniers continuent à sortir ».

La justice va tenter de comprendre l’engrenage qui a abouti à l’attentat contre Samuel Paty le 16 octobre 2020. Six adolescents sont jugés à partir de ce lundi par le tribunal pour enfants à Paris. Le procès doit durer deux semaines. L’une d’entre eux est jugée pour « dénonciation calomnieuse », après avoir allégué que l’enseignant avait demandé aux élèves musulmans de sortir de la salle. Les cinq autres sont soupçonnés d’avoir désigné l’enseignant au terroriste, sans savoir à quel drame ils l’exposaient : la mort par décapitation. Tous encourent, du fait de leur âge, deux ans et demi de prison. Un deuxième procès, pour juger huit adultes, aura lieu devant la cour d’assises spéciale de Paris fin 2024.

Les intempéries continuent de s’acharner sur le Pas-de-Calais. Le département est à nouveau en vigilance orange aux crues en raison de crues importantes à venir sur la Canche et la Hem. Il est également placé par Météo-France en vigilance jaune pluie inondation. De quoi faire craindre le pire dans une région qui se remet à peine de près de trois semaines de crues historiques qui ont provoqué de nombreux dégâts.