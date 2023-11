La semaine s’annonce chargée en infos. Déjà condamné pour deux meurtres, Nordahl Lelandais va comparaître lundi devant le tribunal de Charleville-Mézières pour l’agression de l’une de ses petites-cousines, âgée de 14 ans. Dès mardi, c’est Monique Olivier, la compagne de Michel Fourniret, qui sera jugée pour trois crimes : complicité dans l’enlèvement et la séquestration d’Estelle Mouzin en 2003, l’enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988 et celui de Joanna Parrish en 1990. Enfin, ce lundi, s’ouvre également le premier procès des cyberharceleurs de la « papesse des influenceurs » Magali Berdah. Mais avant de nous plonger dans ces palpitants procès, revenons sur l’actu du week-end… attention spoiler, pour une fois on n’y parle pas foot mais Collomb et biathlon.

1. Des otages et des prisonniers libérés

Une trêve humanitaire de quatre jours, renouvelable, est entrée en vigueur vendredi matin après un accord entre Israël et le Hamas conclu sous l’égide du Qatar, et tenait encore dimanche, 51e jour de guerre entre Israël et le Hamas. L’accord prévoit la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes, ainsi que l’entrée quotidienne d’aide à Gaza.

Ce dimanche a été opéré le troisième échange de prisonniers : 13 otages sont arrivés en Israël, a annoncé dans la soirée l’armée, précisant que quatre autres étaient en chemin. Parmi eux, quatre femmes et neuf enfants israéliens, ainsi qu’un Russo-israélien et trois Thaïlandais qui ne faisaient pas partie de l’accord. En contrepartie, 39 prisonniers palestiniens doivent être relâchés dimanche soir, selon le Qatar et l’Egypte. Pour rappel, vendredi, 24 otages -13 Israéliens ainsi que dix Thaïlandais et un Philippin qui ne font pas partie de l’accord – et 39 Palestiniens ont été relâchés. Samedi, 17 otages – 13 Israéliens et quatre Thaïlandais qui ne faisaient également pas partie de l’accord – et 39 Palestiniens ont été libérés.

2. Gérard Collomb, le baron lyonnais, est décédé

L’ancien maire de Lyon Gérard Collomb, ex-ministre de l’Intérieur du premier gouvernement Macron, s’est « éteint paisiblement auprès des siens » samedi soir à l’âge de 76 ans, selon les mots de son épouse Caroline. Atteint d’un cancer à l’estomac, « il a souhaité, lorsqu’il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, bénéficier d’une sédation profonde qui lui a permis de s’éteindre paisiblement » vers 21 heures samedi, a fait savoir Caroline Collomb dans un bref message à l’AFP.

Le maire de Lyon, Gérard COLLOMB (PS), le 4 février 2013. CYRIL VILLEMAIN/20 MINUTES - C. VILLEMAIN/20 MINUTES

Son état de santé s’était considérablement dégradé ces derniers jours et il avait été pris en charge par le service d’oncologie de l’hôpital de Lyon Sud. Son décès est intervenu « au cours d’une courte période de coma », selon son épouse. Le président Macron et son épouse ont salué dans un communiqué « un ami cher », « un maire qui voua ses talents exceptionnels de dialogue et d’imagination pour bâtir une ville à son image », un « homme d’Etat qui incarnait l’ascension et l’autorité républicaines ». Drapeaux en berne, Lyon a également salué, ce dimanche, la mémoire de son ancien maire. Le cercueil de l’homme politique sera exposé à l’Hôtel de ville à partir de 13 heures lundi et ses obsèques publiques seront célébrées mercredi à 11 heures à la cathédrale Saint-Jean.

3. Les tensions montent avec l’ultradroite

L’enquête n’a pas encore permis d’élucider pleinement les circonstances de la mort du jeune Thomas lors d’un bal dans la Drôme. Un drame qui suscite des réactions violentes de l’ultradroite et des tensions à Romans-sur-Isère. Depuis vendredi soir, droite et extrême droite ont multiplié les tweets et les déclarations faisant le lien entre cet acte et l’immigration. Elles ont évoqué la « racaille », le « racisme anti-blanc » le « djihad du quotidien » ou encore, à l'instar de Marine Le Pen, « une attaque organisée, émanant d’un certain nombre de banlieues criminogènes dans lesquelles se trouvent des milices armées qui opèrent des razzias ». Des voix se sont élevées à gauche pour dénoncer, quant à elle, la « récupération politique » et « le retour des ratonnades ».

Ultradroite, 104 témoins et « interprétations hâtives »… Le point sur l'enquête sur la mort de Thomas à Crépol #Drome #RomansSurIsere https://t.co/bAiWZWXUo9 — Marion Pignot (@pignot1) November 26, 2023



Dimanche, une quarantaine de militants identitaires se sont rassemblés en petits groupes au centre de Romans-sur-Isère. La préfecture a fait état de sept interpellations. Tous porteurs d’armes ou armes par destination, les militants ont été placés en garde à vue. Pour rappel, vendredi soir, une centaine de militants d’ultradroite venus de différentes villes du pays avaient défilé cagoulés dans les rues de Romans-sur-Isère dans le but d’en « découdre » avec les jeunes du quartier populaire de La Monnaie, dont seraient issus certains des suspects. Enfin, environ 80 militants encagoulés et habillés de noir avaient manifesté samedi soir dans les rues du même quartier.

4. Des munitions chez les buralistes

« Une cartouche de Marlboro et dix de calibre 12, s’il vous plaît. » Les buralistes veulent profiter de l’allègement des certifications nécessaires à l’exercice d’activités périphériques au métier d’armurier, prévu au 1er janvier 2024, pour vendre des munitions de chasse. Ils « se sont déjà déclarés intéressés par ce nouveau dispositif par le biais de leur confédération », a confirmé samedi le ministère de l’Intérieur dans une déclaration à l’AFP.

Les gérants des bureaux de tabac sont engagés de longue date dans une démarche de diversification de leur activité, encouragée par le gouvernement : relais colis, conciergerie, « snacking », vente de journaux, gestion de colis postaux, etc. Ils pourront donc ajouter dès le 1er janvier une nouvelle corde à leur arc en obtenant dans un premier temps une certification « vente exclusive de munitions » puis un agrément pour la vente de munitions auprès du préfet ainsi qu’une autorisation d’ouverture de commerce, délivrée également par le préfet après avis du maire de la commune. Xavier Regnier vous explique tout ici.

5. L’Eurovision junior en bleu blanc rouge

Une deuxième victoire d’affilée pour la France ! Avec sa chanson Cœur, Zoé Clauzure a remporté la 21e édition de l’Eurovision Junior qui s’est tenue ce dimanche après-midi au Palais Nikaïa de Nice (Alpes-Maritimes). Elle succède à Lissandro qui s’était imposé lors de l’édition 2022. Depuis son retour, en 2018, dans cette compétition réservée aux enfants artistes âgés de 9 à 14 ans, la France a toujours figuré dans le Top 5 et elle a triomphé trois fois au cours des quatre dernières années.

Zoé Clauzure, représentante de la France à l'Eurovision Junior 2023 lors de sa répétition à Nice, le 22 novembre. - Corinne Cumming

Zoé Clauzure a récolté 136 points des jurys nationaux et 92 points côté votes du public, soit, au total 228 points. L’Espagne et l’Arménie complètent le podium avec respectivement 201 points et 180 points. Fabien Randanne, envoyé spécial à Nice, vous en dit plus ici.

L’info en + : Le « come-back » du biathlon

On l’attend dès les premières chutes de températures. Le biathlon est revenu ce week-end et, nous, bien installés au chaud dans notre canapé, on a vibré pour Simon, Braisaz-Bouchet ou Fillon Maillet. Hors du top 30 de la première course individuelle de l’hiver, Julia Simon, tenante du gros globe de cristal à la préparation estivale chahutée par le conflit judiciaire avec sa partenaire en équipe de France Justine Braisaz-Bouchet, s’est avouée « émoussée mentalement » dimanche à Östersund (Suède). Précisément 31e, à plus de 3 min 30 sec de la vainqueure du jour, l’Italienne Lisa Vittozzi (19/20), après s’être effondrée au dernier tir debout, avec trois cibles manquées (16/20 au total) : c’est le plus mauvais résultat en Coupe du monde de la Savoyarde de 27 ans depuis mars 2022.

La veille, en piste l’une après l’autre pour l’ouverture de la saison de biathlon, Julia Simon, sur le podium du relais mixte simple, et Justine Braisaz-Bouchet, victorieuse avec le relais mixte français pour son retour de maternité, ont tour à tour répondu présentes. Enfin, malgré de bons temps de skis, Emilien Jacquelin et QFM ont fait trop d’erreurs à la carabine pour espérer quoique ce soit ce dimanche pour le premier indiv' de la saison… Tous les résultats par ici.