« La tonalité est un peu trop haute pour vous. On va la changer. » Dans la salle de répétition où chaque image se réfléchit dans les dizaines de miroirs accrochées aux murs, le prof de chant Michael Besigot fait démarrer et s’arrêter la musique. « On reprend. » Il écoute avec attention Alma et Laura donner de la voix sur Le chanteur, version Emmanuel Moire. Le morceau fera partie du prochain spectacle de l’école cannoise Diamond school, en mars. Et les deux fillettes pourraient se retrouver derrière le micro. Ce mercredi-là, elles découvrent les paroles pour la première fois. Pourtant, elles n’hésitent pas. Avec une certaine assurance. « Moi, j’ai 10 ans et je veux être une star internationale », confie à 20 Minutes la première. « Moi aussi, j’aimerais bien être connue, enchaîne la seconde, 12 ans et demi. J’ai d’ailleurs déjà sorti un single. »

Alma et Laura découvrent les paroles de la chanson de Daniel Balavoine avec leur professeur de cahnt Michael Besigot - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

« Attention, ici, on apprend avant tout à devenir des artistes », rectifie l’enseignant de cette institution ouverte en 2013 et qui accueille jusqu’à 350 apprentis par an. Avec de plus en plus de vocations chez les très jeunes. Les dernières victoires des petits Français à l’Eurovision junior, que Zoé Clausure tentera encore de gagner ce dimanche après-midi à Nice, et aussi le succès de The Voice Kids ont fait affluer les candidatures.

Etre un artiste ou être célèbre ?

« Avant, on avait surtout des enfants qui chantaient déjà et qui venaient ici pour se perfectionner, explique le chorégraphe Benoit Tardieu, cogérant de l’institution, qui forme également à la danse. Maintenant, avec toutes ces émissions, y compris le retour de Star Academy, ils sont de plus en plus à arriver sans aucune base. »

Certains plutôt portés par des envies… de célébrité. Les succès de Carla Lazzari, représentante hexagonale au concours de chant européen en 2019, ou encore de Rébecca Sayaque, gagnante du télécrochet de TF1 l’année suivante, ont pu agir comme des catalyseurs. Les jeunes Azuréennes sont toutes les deux liées à l’école : la première est coachée par Michael Besigot et la seconde y a fait ses classes.

Des parents qui vivent la scène « par procuration »

Des exemples qu’Alicia, 7 ans, aimerait suivre. Très énergiquement poussée par sa maman. Sa première fan. Laëtitia Coasne, Cannoise, la trentaine, est « absolument à fond derrière [sa] fille ». « Surtout parce que tout ça, tout cet univers, ça fait rêver, souffle cette esthéticienne à domicile, elle-aussi élève de la Diamond school. Je l’encourage tout le temps pour qu’elle progresse. Moi, plus jeune, j’aurais beaucoup aimé qu’on m’encourage aussi dans ce domaine. L’inscrire à des castings ? Oui, dès que ce sera possible. J’en rêve depuis qu’elle prend des cours ici, il y a quatre ans. »

En plus de l’école, en primaire ou au collège, les petits de la Diamond school sont là très régulièrement. « Certains viennent jusqu’à 15 heures toutes les semaines », calcule Benoit Tardieu. « Des parents peuvent être encore plus motivés que leurs enfants. Ils vivent presque la scène par procuration. Mais on est aussi là pour les prévenir que ce n’est pas un métier facile. Qu’il n’y a pas que des places très exposées. Et que les arts de la scène peuvent aussi rester un loisir », tempère Michael Besigot. Et le professionnel sait de quoi il parle : il est lui-même coach pour les candidats de l’équipe de Mika dans The Voice.

« C’est avant tout un plaisir », une « passion »

Dans la salle du rez-de-chaussée ce mercredi après-midi, son collège Benoit Tardieu est à l’œuvre avec la classe de formation des enfants. L’heure est aux répétitions de la chorégraphie qui accompagnera Le Chanteur. Solal, 11 ans, est le seul garçon. Entouré de vingt filles, il sera au centre de la mise en scène. Lui a commencé par s’intéresser à la danse qu’il pratique « depuis tout petit ». « Et c’est avant tout un plaisir. C’est sûr que je ne serai pas contre l’idée de passer des castings et d’aller plus loin, mais, pour ça, j’ai encore le temps », glisse, sage, le collégien.

A l’étage, dans une autre salle au décor rouge théâtre, Charlotte et Clara, 13 et 14 ans, sont un peu sur le même credo. En duo au micro, elles travaillent sur un autre morceau tout en douceur : Corps, d’Yseult. « On bosse sur le découpage, présente Michael Besigot. C’est-à-dire qu’on détermine qui chante quoi dans la chanson et avec quelle tonalité en fonction des voix. » Les deux élèves du cours « ado » sont focus. Mais elles prennent surtout leur pied. Elles vivent leur « passion ». Alors quand 20 Minutes leur demande si l’envie de passer des castings est pressante ? Le « oui » est (très) timide. « Pourquoi pas », finissent-elles par répondre. « Je suis surtout là pour m’améliorer », tranche Clara. « Chanter devant des gens, c’est évidemment ce qu’il y a de mieux, mais on n’en est pas du tout encore là », dit aussi Charlotte.

« Ici, on travaille le placement, la respiration, les techniques vocales et même l’élargissement de la tessiture. L’école est avant tout là pour faire progresser les élèves. Pas pour leur apprendre à devenir des stars », tranche le prof de chant. Ça, ce sera éventuellement pour plus tard. Et plutôt sur le tas.