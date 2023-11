Gérard Collomb est mort

Gérard Collomb, emblématique maire de Lyon et ancien ministre de l’Intérieur d’Emmanuel Macron, est mort ce samedi, , a annoncé son épouse Caroline Collomb à l’AFP. Agé de 76 ans, il avait en septembre 2022 révélé souffrir d’un cancer de l’estomac. « Il a souhaité lorsqu’il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, bénéficier d’une sédation profonde qui lui a permis de s’éteindre paisiblement auprès des siens » vers 21 heures samedi, a-t-elle dit dans un bref message à l’AFP.

Son état de santé s’était considérablement dégradé ces derniers jours et il avait été pris en charge par le service d’oncologie de l’hôpital de Lyon Sud. Son décès est intervenu « au cours d’une courte période de coma », selon son épouse.

Maire de Lyon pendant près de vingt ans

Né le 20 juin 1947 à Chalon-sur-Saône, c’est à Lyon que Gérard Collomb a fait la majeure partie de sa carrière politique en étant maire de la capitale des Gaules pendant près de vingt ans (de 2001 à 2020 avec une parenthèse entre 2017-2018). Député puis sénateur (1999-2017), il a longtemps incarné l’aile droite du PS. C’est donc tout naturellement qu’il rejoint Emmanuel Macron dont il devient le premier Ministre de l’Intérieur de 2017 à 2018, sous le gouvernement d’Edouard Philippe.

Mais s’il a longtemps désiré un maroquin ministériel, il ne peut rester loin de Lyon et c’est pourquoi il démissionne de son poste place Beauvau pour préparer les élections métropolitaines de Lyon de 2020. Mais sa nouvelle étiquette macroniste ne le sert pas comme il avait espéré et il finit à la quatrième place au premier tour avant d’effectuer sa dernière translation vers la droite en soutenant au second tour la liste de son opposant historique de droite François-Noël Buffet, finalement battu par l’écolo Bruno Bernard.

« Les Lyonnais sont orphelins »

Infatigable, il préparait déjà la reconquête de Lyon et de sa métropole, mais cette fois-ci en endossant un rôle de coach. Un dévouement pour Lyon, jusqu’à ses derniers instants.

« Il fut le digne successeur d’Edouard Herriot. Les Lyonnais sont orphelins et je partage leur chagrin », a déclaré le président de la République Emmanuel Macron sur son compte X (ex-Twitter). Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a salué ce « maire transformateur et humaniste qui aura marqué à jamais l’histoire de Lyon ».