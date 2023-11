L’annonce a suscité l’inquiétude des associations de protection de l’enfance. Lundi, Elisabeth Borne, la Première ministre, et Charlotte Caudel, la secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance, ont annoncé le versement d’une aide de 1.500 euros pour les jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) à 18 ans.

Une annonce qui a suscité l’inquiétude des associations de protection de l’enfance. « De trop nombreuses zones d’ombre demeurent quant aux conditions d’octroi de cette aide qui risque d’être ni universelle, ni suffisante pour compenser le montant du pécule que certains jeunes sont aujourd’hui en droit de percevoir, s’est alarmé Cause Majeur, un collectif d’une trentaine d’associations, de collectifs et de personnalités travaillant à la protection de l’enfance. Il est inimaginable que cette réforme soit financée sur le dos des jeunes qui s’y retrouveraient perdants. »

Actuellement, les jeunes qui atteignent leur majorité sont en droit de toucher un pécule constitué de l’allocation de rentrée scolaire. Pendant la durée de leur placement auprès de l’ASE, le montant de l’allocation est placé sur un compte à la Caisse des dépôts. A leur majorité – et pendant trente ans – les jeunes sont en droit de demander le versement de cette somme. La loi de 2016 qui a instauré ce système prévoit que chaque mineur suivi par l’ASE soit informé de ce droit lors d’un entretien un an avant sa majorité ou dans le cadre du projet pour l’enfant.

42 % des jeunes éligibles ont demandé le versement de leur pécule

42 % des jeunes éligibles ont demandé ce versement depuis la création du dispositif en 2016, indique à 20 Minutes la Caisse des dépôts. Le montant moyen reversé s’élève à 885 euros. Ce montant moyen, inférieur aux 1.500 euros de la nouvelle aide, est un des arguments mis en avant par la secrétaire d’Etat pour défendre la mesure.

« Le dispositif actuel du pécule, construit pour aider, s’avère injuste et trop compliqué, justifiait ainsi Charlotte Caubel sur le réseau X mercredi. De trop nombreux jeunes de l’ASE n’y ont pas droit ; je pense notamment à ceux qui n’ont plus de parents, ou dont les parents n’ont plus d’autorité parentale. »

Combien de jeunes se trouvent dans la situation décrite par la secrétaire d’Etat ? Une étude de la Drees apporte une réponse partielle : en 2021, 204.492 enfants ont été accueillis à l’ASE. Un peu moins de 2 % étaient pupilles de l’Etat. Cette étude ne détaille pas par exemple le nombre de mineurs isolés étrangers, qui sont éligibles à cette aide dans le périmètre envisagé par le gouvernement.

Auprès de 20 Minutes, le cabinet de Charlotte Caubel précise que « moins d’un tiers des jeunes de l’ASE voient aujourd’hui leur allocation de rentrée scolaire consignée à la Caisse des dépôts ».

Les associations s’inquiètent toutefois d’un mauvais calcul : ces 1.500 euros pourraient léser certains enfants, selon elles. Un enfant placé de l’âge de dix ans à l’âge de 14 ans pourrait toucher 1.658 euros d’allocations de rentrée scolaire, a ainsi calculé Lyes Louffok, militant des droits de l’enfant. Le collectif Cause Majeur s’inquiète aussi des enfants dont le suivi par l’ASE s’arrête avant leur majorité.

Des craintes que l’entourage de la secrétaire d’Etat assure avoir entendu. Les contours de cette nouvelle aide n’en sont qu’au stade de l’ébauche, nous assure-t-on : « Tout est à construire. Il n’est pas question de retirer des droits à qui que ce soit. » Charlotte Caubel devrait bientôt rencontrer les acteurs concernés afin de discuter de ce nouvel accompagnement.