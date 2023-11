Il avait pris plus de 85.000 clichés lors de son premier séjour à bord de l’ISS en 2017. Et en 2021, pour sa deuxième mission dans l’espace, Thomas Pesquet a recommencé, émerveillant à chaque fois les internautes avec ses incroyables clichés pris depuis la station et publiés sur ses réseaux sociaux. Sur terre, l’astronaute français n’a pas perdu ses bonnes habitudes, distillant quand cela lui chante certaines de ses archives.

Mardi, il a ainsi publié une magnifique photo de l’île d’Ouessant dans le Finistère. « L’ISS volant globalement d’ouest en est autour de la Terre, c’était souvent la première terre de la France métropolitaine que j’apercevais, partageant en cela le lot des marins au long cours, cap Horniers, terre-neuvas et bien d’autres », raconte Thomas Pesquet sur son compte X, ravi de l’effet qui se dégage de sa photo. « J’aime beaucoup la texture de l’eau sur ce cliché, sans doute une journée de grand frais », commente-t-il, citant au passage le proverbe « Qui voit Ouessant voit son sang. »

« Enfant, cette maxime un peu lugubre m’évoquait des nuits sans lune de gardiens de phare, peuplées de monstres marins et de spectres », se souvient-il. Thomas Pesquet fait actuellement la tournée des librairies en France pour dédicacer ses derniers livres.