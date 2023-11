Les dentistes et les établissements scolaires et médicaux vont pouvoir reprendre une vie normale. L’eau potable circule de nouveau dans les tuyaux de la commune de Samer, près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Après les inondations exceptionnelles dont le secteur a été victime, voilà quinze jours que Samer et les villages de Questrecques et Wierre-au-Bois étaient soumis à des restrictions, notamment le fait de ne pas pouvoir utiliser l’eau pour l’alimentation ou le brossage des dents, par exemple. Elles viennent d’être levées, jeudi, par l’Agence régionale de santé (ARS).

« Conformément aux analyses réalisées ces derniers jours, l’eau distribuée aux robinets sur les communes a retrouvé toutes ses qualités sanitaires. Elle peut être bue en toute sécurité », annonce Veolia, le gestionnaire du réseau d’eau concerné, dans un communiqué. La distribution de bouteilles a donc été stoppée.

« On espère laisser cette crise derrière nous »

Un soulagement pour les habitants, mais aussi pour les services communaux qui ont travaillé d’arrache-pied pendant deux semaines pour effectuer cette distribution (environ 10.000 bouteilles par jour). « On espère laisser cette crise derrière nous », témoigne la mairie de Samer qui avait aussi été privée totalement d’eau courante pendant quatre jours, après les premières inondations.

« La baisse de la turbidité (caractère trouble lié aux fortes précipitations) conjuguée aux efforts de Veolia pour stabiliser le processus permet à l’usine de production de fonctionner de manière normale, poursuit le gestionnaire. Par ailleurs, une unité mobile de traitement est en cours d’installation sur l’usine. Ce dispositif temporaire est acheminé, via transport exceptionnel, depuis la région Rhône-Alpes Auvergne. »

L’objectif est de faire face, dans les semaines qui viennent, « à toute nouvelle augmentation de la turbidité, afin de sécuriser la continuité du service dans le cas de nouvelles précipitations exceptionnelles », souligne Veolia.

Les rivières du Pas-de-Calais retrouvent peu à peu leur lit, mais les situations restent préoccupantes dans certains secteurs autour de Montreuil-sur-Mer ou Guînes, près de Calais, où certaines personnes ont encore les pieds dans l’eau.