Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Quatre jours sans combat. La trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur ce vendredi matin, et doit être suivie par la libération de 13 otages dans l’après-midi, premiers signes de répit après des semaines de guerre. L’entrée en vigueur de cette « pause humanitaire », initialement prévue jeudi, avait été repoussée à vendredi 7 heures heure locale (6 heures heure de Paris) au 49e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Les premières libérations d’otages (13 femmes et enfants) sont attendues aux alentours de 16 heures heure locales.

Un drame en plein cœur de la capitale irlandaise. Jeudi, de violents heurts imputés à l’extrême droite ont éclaté dans la soirée à Dublin après une attaque au couteau qui a fait en milieu de journée plusieurs blessés dont trois enfants, dans laquelle la police écarte tout motif terroriste. Plusieurs véhicules, dont une voiture de police et un bus ont été incendiés et des magasins ont été pillés. Le calme est revenu en fin de soirée et aucun blessé grave n’a été signalé parmi le public ni chez les policiers malgré les « attaques » qui ont visé les forces de l’ordre, a indiqué le superintendant en chef Patrick McMenamin, précisant que jusqu’à 400 policiers ont été mobilisés.

Un « Black Friday » dans un contexte économique incertain aux Etats-Unis

La chasse aux bonnes affaires du « Black Friday » est ouverte ce vendredi notamment aux Etats-Unis et les experts s’attendent à des réductions importantes sur des produits ciblés dans un environnement économique meilleur qu’anticipé mais vérolé par des incertitudes. Depuis plusieurs semaines déjà, la fièvre liée à cette traditionnelle journée de promotions s’est emparée des vitrines américaines et des boutiques sur Internet. Les boîtes e-mail sont saturées de sollicitations. De nombreuses enseignes offrent des réductions estampillées « Black Friday » de plus en plus tôt, tout particulièrement cette année, dès le mois d’octobre.