Au Congrès des maires,

Dans une petite salle du Parc des Expositions, ils sont une vingtaine d’élus à prendre place. Face à eux, le chef Antoine, de la cellule nationale de négociation du GIGN. Le militaire est un expert pour parlementer avec des forcenés, des preneurs d’otages ou des personnes suicidaires. Ce jeudi matin, il est venu présenter, au congrès annuel de l’Association des maires de France (AMF), la formation « gestion pacifique des incivilités », mise en place par la gendarmerie nationale en février 2021.

Objectif : « donner aux maires des outils simples et leur permettre d’acquérir des réflexes pour dédramatiser une situation, et ainsi éviter une escalade », nous explique le gendarme. Les élus qui suivent cette formation, dit-il, apprennent « à calmer une situation grâce à de simples techniques d’écoute active et de communication ».

Le sujet est au cœur des préoccupations des participants à cet événement, dont le thème cette année est « Communes attaquées, République menacée ». Il faut dire que les agressions – essentiellement verbales – contre les élus ont bondi de 30 % l’an dernier et devraient à nouveau augmenter de 15 % cette année, selon le ministère de l’Intérieur.

Maire de Nouans, dans la Sarthe, depuis vingt-deux ans, Claude Morin estime que « les incivilités sont croissantes depuis cinq ans ». « A l’époque, quand je me suis présenté, je ne pensais pas du tout à ça. Mais les choses ont changé, et je pense que les futurs candidats auront ça en tête. Certains vont peut-être renoncer car ils auront peur », redoute l’édile. Selon lui, cette formation dispensée par les négociateurs de la gendarmerie est « indispensable », notamment « pour les jeunes maires qui se retrouvent confrontés à des situations bien plus graves qu’avant ». « Nous, nous n’avions pas trop besoin de ça. »

« Aujourd’hui, la tension sociale est partout »

Maire de Vauthiermont (Territoire de Belfort) depuis trois ans, Alexandre Mançanet a été victime à trois reprises d’incivilités. « Notre quotidien, c’est s’occuper de conflits qui, au départ, ne sont rien et qui peuvent prendre de l’importance », raconte-t-il. « Problèmes de voisinage », « coupes de bois qui peuvent poser des soucis »… « Aujourd’hui, la tension sociale est partout, même dans les petits villages. Je me suis fait rayer ma voiture, insulter, outrager. Un habitant a même baissé son pantalon devant moi. Ce n’est pas grave sur le plan physique, évidemment, mais moralement, c’est compliqué à vivre. » Il estime « grave » cette situation qui oblige « des élus à demander une formation pour connaître le bon comportement à adopter face à des agresseurs ».

Durant une heure, le chef Antoine, assisté par deux négociateurs régionaux de la gendarmerie, a dispensé quelques astuces et techniques pour désamorcer des conflits. Il faut d’abord analyser la situation. S’ils ne se sentent pas d’intervenir seuls, les élus doivent impérativement prévenir les gendarmes, insiste-t-il. Dans le cas contraire, ils doivent apprendre à écouter les gens qu’ils ont face à eux, identifier un interlocuteur privilégié, lui faire comprendre qu’il a saisi ses demandes. Il faut adapter le ton de la voix, utiliser le bon vocabulaire, se mettre à la bonne distance. « Ce ne sont pas des solutions miraculeuses, mais ça peut nous aider dans bien des cas », apprécie Claude Morin.

22.000 maires déjà formés

Depuis son lancement il y a deux ans, 22.000 maires sur 33.000 qui se trouvent en zone gendarmerie, essentiellement en milieu rural, ont suivi cette formation qui dure en temps normal près de 4 heures. « Souvent, les élus veulent la refaire et en faire bénéficier les personnels de mairie ou leurs adjoints », observe le chef Antoine. La plupart des personnes présentes, ce matin, entendent suivre cette formation lorsqu’ils rentreront dans leur commune.