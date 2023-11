La tension semble être à son comble sur le campus universitaire de Nantes, où se déroulent jusqu’à ce soir les élections visant à désigner les représentants étudiants. Ce jeudi, la direction de Nantes Université a fait part de l’agression de deux étudiants, membres des organisations Union pirate et Solidaires Etudiant.e.s, alors qu’ils se trouvaient ce matin aux abords du campus du Tertre. « Ils ont été immédiatement pris en charge par le Service de santé des étudiants et seront reçus demain par la présidence de Nantes Université, a réagi l’établissement. Cette agression serait en lien avec la tension régnant sur le campus entre organisations étudiantes dans le cadre des élections. »

Mercredi, l’une de ces associations était en effet au cœur d’une autre affaire impliquant une autre liste. Une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux par le syndicat classé à droite Uni montrait un échange verbal dans lequel un jeune homme, présenté comme membre de l’Union pirate, déclarait « emmerder la race blanche ».

L’Uni avait annoncé dans la foulée un dépôt de plainte « pour provocation publique à la discrimination en raison de l’origine » alors que l’Union pirate et six autres organisations avaient dénoncé une « agression à caractère raciste suivie d’une vague de cyber-harcèlement envers des étudiants » de la part de leurs concurrents. Dans un communiqué, Solidaires accuse l’Uni de multiplier « les provocations racistes, invectives islamophobes ou insultes sexistes ».

Des mesures disciplinaires à venir

Bref, une situation quelque peu confuse que Nantes Université compte bien tirer au clair. « Une enquête administrative sera menée dans les plus brefs délais afin d’éclaircir les faits sur l’ensemble des agissements qui ont eu lieu ces trois derniers jours dans le cadre des élections étudiantes, poursuit la direction. Les mesures disciplinaires qui s’imposent seront prises et mises en œuvre avec la plus grande fermeté. L’établissement se réserve par ailleurs la possibilité, à l’issue de l’enquête administrative, de requestionner les soutiens matériels et financiers alloués aux associations impliquées. »