« Les services de police procèdent à la levée de doute, les établissements rouvriront en suivant », commente-t-on à la préfecture de Nouvelle-Aquitaine. Trente-trois établissements scolaires - principalement des lycées - de Nouvelle-Aquitaine ont dû fermer leurs portes jeudi, après avoir reçu des alertes à la bombe mercredi soir.

Ils se situent en Gironde, dans les Landes, dans le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Parmi eux, treize établissements ont été recensés en Gironde. Tous ont reçu le même mail de menace.

🔴 Alerte à la bombe dans les lycées : un établissement de Bordeaux a reçu « un message de nature djihadiste et une demande de rançon » ⤵️https://t.co/KpEsPoCWoY pic.twitter.com/YNFFcGVlLo — TV7 (@tv7_sudouest) November 23, 2023



Neuf établissements publics et quatre privés de la Gironde ont réceptionné le message, et ont dû fermer leurs portes ce jeudi. Ce sont donc plusieurs milliers de lycéens et collégiens qui se retrouvent sans cours. Certains n’ont pas été prévenus de la situation mercredi soir, et se sont présentés ce jeudi devant leur établissement où ils ont trouvé les grilles fermées.

« Message de nature djihadiste et demande de rançon »

Parmi les établissements fermés en Gironde, cinq se situent à Bordeaux (Montesquieu, Brémontier, Sainte-Marie de Bastide, Saint-Genes et Albert-Legrand). Les autres sont répartis sur le territoire, notamment à Blanquefort, Pauillac, Le Taillan ou encore Sainte-Foy-la-Grande.

Selon Sud-Ouest, le chef d’établissement du lycée Sainte-Marie de Bastide à Bordeaux, a évoqué « un message de nature djihadiste et une demande de rançon », sans autres précisions.