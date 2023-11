Le ministre de l’Economie estime que cette mesure aiderait à atteindre le plein-emploi en France. Bruno Le Maire s’est dit ce jeudi favorable à un abaissement de la durée d’indemnisation chômage des plus de 55 ans pour l’aligner sur celles des autres chômeurs.

Il a relevé sur France Info une indemnisation de « 27 mois » pour les plus de 55 ans, contre « 18 mois » pour les chômeurs plus jeunes, une façon selon lui « de mettre à la retraite de manière anticipée les plus de 55 ans ». Pour lui, « si on ne secoue pas les puces, il n’y aura pas 5 % de taux de chômage » en fin de quinquennat (contre 7,4 % aujourd’hui), objectif qui représente le plein-emploi. « Quelque chose cloche dans le modèle social français » qui empêche d’y parvenir, selon lui.

« Une façon de les mettre à la retraite »

« Un des moyens passe par l’emploi des seniors », a affirmé le ministre. « Est-ce qu’ils vaudraient moins, les plus de 55 ans ? Je ne vois aucune raison pour qu’il y ait une durée d’indemnisation plus longue, c’est une hypocrisie totale, une façon de les mettre à la retraite de manière anticipée », a-t-il assuré.

Il a rappelé que le taux d’emploi des seniors était inférieur « de dix points » en France au taux d’emploi général de 68 %. « Moi, le message que j’ai envie de leur envoyer, c’est "on a besoin de vous, on a besoin de votre expérience" », a ajouté Bruno Le Maire. Il a dit « poser le débat » d’un abaissement de la durée d’indemnisation des seniors « avec la détermination totale de parvenir à ces 5 % de taux de chômage que nous n’avons pas atteints depuis un demi-siècle en France ».

Des doutes « légitimes » sur le volet financier

Il a par ailleurs jugé « perfectible » l’accord sur l’assurance-chômage signé la semaine dernière par les partenaires sociaux, notamment sur cette question des seniors. Il a aussi critiqué les mesures de financement qui figurent dans l’accord, avec « des dépenses certaines », comme des réductions de cotisations, palliées par « des économies improbables ».

L’accord propose notamment « de faire des économies sur la création d’entreprises », a noté Bruno Le Maire, jugeant « l’idée un peu baroque parce qu’on a besoin de créer des entreprises, et l’économie chiffrée à près de 900 millions d’euros me paraît très improbable ». « Sur le volet financier, on peut émettre légitimement des doutes, j’ai eu l’occasion de m’en expliquer avec le président du Medef », a conclu le ministre.