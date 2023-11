Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que l’espoir était de mise hier, rien ne devrait finalement changer ce jeudi à Gaza. L’accord de trêve obtenu mercredi entre Israël et le Hamas, prévoyant la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens, tarde à se concrétiser. Selon des responsables israéliens, il n’entrera finalement pas en vigueur avant vendredi. Les combats se poursuivent donc dans la bande de Gaza, les négociations également.

C’est un véritable séisme politique aux Pays-Bas, qui devraient avoir des répercussions au-delà de ses frontières. Le parti d’extrême droite islamophobe de Geert Wilders a remporté mercredi les élections législatives. Toutefois victoire ne va pas forcément rimer avec pouvoir. Pour prendre le poste de Premier ministre, Geert Wilders devra en effet former une coalition de gouvernement, ce qui pour l’instant est très loin d’être certain. En attendant de connaître l’issue de difficiles négociations, mercredi c’est son message anti-immigration qui a trouvé l’écho le plus favorable auprès des électeurs. Le PVV a ainsi remporté 35 sièges, selon un sondage Ipos, tandis que l’alliance de gauche de Frans Timmermans est deuxième avec 25 sièges et le VVD de centre-droit a remporté 24 sièges. Cette nouvelle donne politique risque d’être accueillie avec appréhension à Bruxelles : le PVV a promis un référendum sur le maintien ou non des Pays-Bas dans l’Union européenne.

Emmanuel Macron est ce jeudi sur le terrain pour une nouvelle fois défendre sa volonté de réindustrialiser. Le chef de l’Etat va ainsi dévoiler à Chartres, en Eure-et-Loir, un investissement de plus de deux milliards d’euros du danois Novo Nordisk dans la production de médicaments pour le diabète et l’obésité. Déterminé à se poser en « réformateur » et à peaufiner son bilan d’ici la fin du quinquennat en 2027 où il ne pourra pas se représenter, il poursuit ainsi son offensive sur le terrain qu’il connaît le mieux : celui de l’économie. Accompagné des ministres de la Santé Aurélien Rousseau et de l’Industrie Roland Lescure, le président est attendu sur place à 16 heures.