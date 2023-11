« Adjugé ! » Si cette phrase est connue, le monde des enchères est obscur pour bon nombre d’entre nous, avec des pièces aussi rares que chères régulièrement mises à prix dans les grandes maisons. Dimanche, un chapeau de Napoléon a été vendu 1,932 million d’euros (avec frais) à Paris, un « record » pour la maison d’enchères Osenat. Dernièrement, un menu d’un dîner du Titanic a été vendu pour la modique somme de 95.000 euros.

Œuvres d’art, biens immobiliers, pièces de collection, bijoux, objets historiques, meubles, squelettes de dinosaures mais aussi objets du quotidien, on peut presque tout trouver aux enchères. Et tout le monde peut se prendre au jeu, si bien que certains de nos lecteurs sont des habitués des salles des ventes. Martin a sa méthode bien rodée : « Je reçois un catalogue de la vente. Je note ce qui m’intéresse et j’avertis le commissaire-priseur. Au moment de la vente, [je fais] un signe, après le commissaire monte les enchères. Je l’ai averti de la somme dont je dispose pour l’objet, et je fais un geste si j’arrête. »

Entretenir sa collection

Bruno, un autre « fan absolu des enchères », y a été initié très jeune. « Mon premier vélo, j’avais alors 14 ans, m’avait été [offert] par mon père, et il m’avait emmené l’acheter en salle des ventes », se souvient le sexagénaire. Se décrivant comme un « inconditionnel », sa liste d’achats est longue comme le bras : « des meubles, une voiture, un tableau, des objets en tout genre, etc. » Mais il se sert aussi des enchères pour mettre la main sur des pièces particulières. « Depuis une quinzaine d’années, je collectionne les faïences de Longwy, donc je vais en salle des ventes régulièrement, décrit ce passionné. Je suis abonné à Interencheres [un site d’enchères en ligne], j’ai des rappels qui m’arrivent dès qu’il y a une nouvelle pièce Longwy qui apparaît à Drouot [une célèbre maison de ventes parisienne]. »

Si les enchères en salle et en ligne sont plus connues du grand public, les ventes par téléphone sont aussi très pratiquées. C’est de cette manière qu’a procédé Vincent, « un acheteur régulier », pour une « très bonne affaire » qu’il a faite, « non sans mal » : « En 2021, j’ai vu sur un site généraliste une œuvre de Claude Viallat, [dont je suis très fan]. J’ai fait une recherche et j’ai trouvé la maison qui la vendait. Elle était au Japon. Site en japonais. Quelques éléments en anglais, des formulaires à remplir qui ne correspondaient pas forcément à nos normes françaises (par exemple le code postal)… Bref, après avoir contacté par mail la maison de ventes, me voilà inscrit. »

Des frais « trop élevés »

Le jour J, Vincent n’est pas au bout de ses peines. « Je suis online avec une vente et des commentaires uniquement en japonais. Super ! Au final, j’ai eu l’œuvre en question pour environ 1.800 euros (dont 15 % de frais alors qu’en France, ils approchent plus les 30 % en moyenne). Avec la taxe d’importation et les frais de port, l’œuvre m’est revenue à environ 2.000 euros », alors qu’elle serait vendue, selon lui, « entre 7 et 8.000 euros en France », où l’artiste est plus connu.

Mais les enchères ne sont pas au goût de tout le monde et les frais de vente qu’évoque Vincent en freinent plus d’un. Pour Christian, ils sont « trop élevés », voire « abusifs ». Des frais acheteur, destinés à la maison de ventes et proportionnels au prix adjugé, sont obligatoires. Des dépenses annexes, comme des frais de port, des frais de gardiennage ou des frais de vente par Internet, peuvent vite faire monter la facture, qui sera donc systématiquement plus élevée que le seul prix de vente. Quand on aime, il paraît qu’on ne compte pas.