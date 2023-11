« J’ai vu les autres voyager seuls et je me suis dit : “pourquoi pas moi ?” ». Si Eléonore Vern, âgée de 30 ans, s’est posé cette question il y a une dizaine d’années, c’est parce qu’elle n’était pas destinée à une vie de voyages. Née à Paris prématurément, elle est morte « deux fois en arrêtant de respirer plus de huit minutes ». « Ça a créé des lésions sur mes connexions neuronales et ma paralysie cérébrale », explique cette rescapée. Atteinte d’un handicap moteur, elle se déplace aujourd’hui en fauteuil roulant.

Pour voyager, il faut « tout planifier, tout anticiper », confie-t-elle. Un défi pour cette jeune femme, puisqu’elle a décidé de partir faire le tour du monde en solitaire. « Cette idée dormait en moi pendant longtemps, c’est le fruit d’une longue réflexion », justifie celle qui compte déjà une vingtaine de pays à son actif, dont le Canada, les Etats-Unis et le Costa Rica.

Voyage, voyage…

Eléonore a effectué son premier voyage en 2015, lors d’une année Erasmus dans le cadre de sa formation de journaliste à l’EJCAM. Elle vit alors à Grenade, en Espagne. Rêvant de voir la capitale espagnole, elle propose à des amis d’y aller mais personne ne peut l’accompagner. Sans sac à dos, ni fauteuil adapté, elle part seule pour quelques jours. Ce sera finalement le déclic, le premier voyage en solitaire d’une longue série.

« Même si je pars seule, je suis toujours entourée de gens prêts à me filer des coups de main » explique-t-elle, le sourire aux lèvres. Et de se souvenir de son périple à Madrid, quand elle s’est retrouvée bloquée sans aucune possibilité d’accéder au métro. Un garçon, rencontré sur place, l’a porté dans l’escalator. « Je le connaissais depuis deux heures et il avait ma vie entre ses mains », rit-elle.

« J’ai envie de dire aux gens que c’est possible ! Je casse toutes les limites, les barrières mentales, s’enthousiasme-t-elle. C’est mon côté sophrologue qui parle ». Journaliste de formation, elle s’est réorientée dans la sophrologie durant le Covid. « Cette période m’a mis face à mes contradictions et je me suis tournée vers une quête de sens, détaille Éléonore. Cliché, non ? ».

Positive, mais « ce n’est pas facile tous les jours ». « Quand on voyage, d’autant plus avec un fauteuil, il faut tout planifier et anticiper » admet-elle. Plusieurs obstacles se dressent donc sur sa route vers le tour du monde : organisationnels mais aussi financiers. Un fauteuil tout terrain coûte plus de 10.000 euros. C’est la raison pour laquelle la trentenaire a lancé une cagnotte. Son fauteuil actuel, qui l’accompagne depuis ses débuts de globe-trotteuse, n’a plus la robustesse et le confort d’origine. Ses roues ne sont pas adaptées à toutes les situations.

« Si je suis encore là, c’est que j’ai quelque chose à faire sur cette planète »

« J’ai deux solutions dans la vie : soit je déprime au fond de mon lit, soit j’accepte la situation telle qu’elle est et j’agis, poursuit-elle. Dès le matin, je pense : donnez-moi de la facilité ! » . Alors, elle trouve la force, dans ses lectures comme les livres d’Alexandre Jolien qu’elle apprécie particulièrement, dans ses souvenirs de voyage ou auprès de son entourage.

Pour Éléonore, ce tour du monde est une évidence puisqu’il conjugue ses trois amours : le voyage, le journalisme et la sophrologie. Durant son aventure à travers les continents, elle partagera sur son compte Instagram, sur un site Internet ou avec un média « un carnet de voyage » afin de satisfaire son envie d’écrire. Elle nourrira également son âme et son corps en donnant des cours de sophrologie en Français et en Espagnol à distance. Et pour le reste, suite au prochain épisode…