On avait dit pas les mamans, pas les vêtements. Nul doute que les insultes sont apparues en même temps que l’homme a appris à communiquer de manière intelligible. Autant dire que ça fait un bail que l’on se balance allégrement à la face des noms d’oiseaux, lesquels ont évolué au fil des générations et des cultures. Il y a néanmoins des indémodables : ces injures universelles qui ont su traverser les siècles sans prendre une ride, tout en faisant mouche à chaque coup. A tel point que la société a dû légiférer sur la question.

D’après le premier rapport de transparence sur le contrôle des contenus publiés sur X, la France serait même la « championne » d’Europe des propos violents et illicites. La surveillance mise en place par le biais de 52 modérateurs a conduit à la suppression de 16.288 messages du 28 août au 20 octobre. C’est deux fois plus que l’Allemagne et l’Espagne, pays pourtant le plus actif sur le réseau en nombre d’utilisateurs inscrits. Alors, à 20 Minutes, on s’est demandé d’où venait l’insulte, mais aussi si l’on pouvait insulter sans injurier, si insulter pouvait nous coûter cher et, surtout, pourquoi on s’offusque tant de voir nos mamans qualifiées de prostituées dès lors qu’elles ne le sont pas.

Mais à quoi ça sert une insulte ?

Au contraire du juron, que l’on peut balancer lorsque l’on se déglingue le doigt avec un marteau, l’insulte « est quelque chose qui intervient dans une interaction », avance la philosophe et sociologue Julienne Flory, auteure de livre Injuriez-vous !, paru en 2016. Et, à moins de faillir à son but, « le postulat de l’insulte est de blesser ». Pour cela, la philosophe affirme que « le vocabulaire ordinaire des insultes est relativement réduit », essentiellement constitué de gros mots. Mais pas que… ainsi, « on peut traiter un collègue de fayot, ou son dentiste de boucher », précise Julienne Flory.

Pour autant, ce sont bien les insultes « par ricochet » qui sont les plus courantes et qui ont le plus de bouteille. Julienne Flory évoque ainsi « les ''fils de…'', notamment ''fils de pute'' par exemple, dont on retrouve des traces jusque dans des chansons du Moyen-Âge ». Et, selon Evelyne Larguèche, sociologue et docteure en psychopathologie clinique, à la lumière de l’adage « il n’y a que la vérité qui blesse », l’offensé ne devrait pas ici forcément l’être. Pourquoi ? Parce que l’insulteur ignore souvent la profession de la mère de l’insulté qui sait, lui, pertinemment que son interlocuteur fait erreur. « S’il n’y a pas vérité, si l’argument est pur mensonge, il ne devrait pas y avoir blessure », explique la sociologue dans son ouvrage Espèce de… ! Les lois de l’effet injure.

Reste que « les insultes ne sont pas une affaire de vérité, mais plutôt d’honneur, d’intention de blesser, estime, pour sa part, Julienne Flory. La vérité ne peut blesser que si elle provient d’une personne que l’on connaît, qui sait où appuyer pour faire mal. »

Que risque-t-on en lançant des noms d’oiseau ?

Des réactions face aux insultes, il y en a peut-être autant que d’hommes. Même si ça part parfois en bagarre, les coups ne sont pas la seule issue. Alors si la banderille nous reste en travers de la gorge, la loi nous donne l’opportunité de faire payer l’insulteur. « L’injure est toujours pénalement répréhensible, qu’elle soit publique ou privée », insiste auprès de 20 Minutes Me Quentin Mycinski, avocat au barreau de Lille et spécialiste de la question. En revanche, « il y a des règles très strictes et une prescription rapide des faits, poursuit notre expert. On sait aussi que, selon les juridictions, les peines peuvent être très différentes pour des faits comparables. »

Les peines encourues ne sont toutefois pas négligeables. Quitte à insulter, autant le faire en privé envers une personne privée, puisque l’on ne s’expose en France qu’à une amende de 38 euros. La même chose devant une assemblée ou sur les réseaux sociaux est passible, elle, d’une amende de 12.000 euros. Ce dernier tarif est aussi appliqué si l’on insulte une personne dépositaire de l’autorité publique : « Dans le cas d’un policier ou d’un magistrat par exemple, on qualifie cela d’outrage. C’est un terme un peu fourre-tout », reconnaît maître Mycinski. L’article 433-5 du Code pénal décrit ainsi l’outrage : « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics […] adressés à une personne chargée d’une mission de service public […] de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ».

Enfin, cité par Evelyne Larguèche, le philosophe et anthropologue François Flahault juge, par exemple, comme « un recours opérant » l’usage du dicton enfantin « c’est celui qui le dit qui y est ». On « exorcise ce qu’il y a d’absolu dans l’insulte » en intégrant que celle-ci n’engage que la personne qui l’a formulée. En gros, on peut aussi prendre sur soi.

Alors peut-on au final insulter… sans rien risquer ?

Pour passer au travers des mailles du filet judiciaire, il n’y a pas de recette. « L’idée est quand même de rester le plus vague, le plus indirect et le plus ironique possible dans ses propos », avance l’avocat. Agrégée de littérature à la Sorbonne, Marie-Antoinette Alamenciak a travaillé sur le thème de l’injure sans l’insulte, soulignant une « rhétorique de l’oblique » dans l’ouvrage anonyme les Quinze joies de mariage. Dans cet ouvrage, « l’auteur érige la femme en maîtresse du langage, qui outrage le mari sans jamais l’insulter clairement », explique la chercheuse. Mettre en avant la classe sociale inférieure de son interlocuteur, maudire un tiers inanimé comme le jour de sa naissance, l’affubler ironiquement d’un titre exagéré… La finalité étant de provoquer « l’effet de l’offense, mais sans terme offensant », décrit Marie-Antoinette Alamenciak.

La pirouette ne fonctionnera pas forcément. Ainsi, les circonvolutions rhétoriques, pourvu que la cible en ait compris le sens caché, ne sont pas un totem d’immunité permettant d’échapper à la case tribunal. Pour Me Quentin Mycinski, le mieux est donc d’éviter d’insulter son prochain. Laissons toutefois le dernier mot à Julienne Flory qui, elle, reste persuadée « qu’on a besoin des insultes, notamment parce qu’elles font partie du langage ».