Des militaires de l’opération Sentinelle procèdent-ils, en dehors de toute légalité, à des contrôles d’identité de migrants dans la vallée de la Roya ? Des vidéos en ce sens, publiées par Cédric Herrou mardi sur les réseaux sociaux et vues plus de deux millions de fois ont fait réagir la préfecture des Alpes-Maritimes. Cette dernière dénonce dans un post « la désinformation organisée » par le militant. Elle lui reproche aussi d’avoir « filmé » les visages des « soldats » et ainsi de « permettre de les identifier », « un acte irresponsable et dangereux en période alerte attentat ». Lui assure de son côté qu’il ne fait que « défendre l’Etat de droit ».

Alors que disent ces vidéos diffusées sur l’ex-Twitter mais aussi, en direct, sur Facebook ? L’agriculteur se trouve sur le parking de la gare de Breil-sur-Roya. Il est 10h15. « Vous faites des contrôles d’identité alors que vous n’avez pas le droit sans OPJ », lance-t-il à l’adresse de légionnaires en tenue, postés à côté de personnes qui pourraient être des migrants. Selon Service-public.fr, le site officiel de l’administration française, cette opération ne peut effectivement être menée que par un Officier de police judiciaire (de la police ou de la gendarmerie) ou « sous la responsabilité » d’un OPJ.

« Ils nous ont appelés pour qu’on finisse le contrôle »

Un lieutenant de gendarmerie arrive quelques minutes plus tard. Egalement pris à partie par Cédric Herrou, ce dernier assure que les militaires ont agi « sur réquisition » et « qu’il n’y a aucun souci par rapport à ça ». Il précise aussi : « Ils nous ont appelés pour qu’on finisse le contrôle » d’identité. Ce qui impliquerait donc que les légionnaires l’aient au moins commencé. C’est en tout cas ce qu’aurait capté le militant dans sa vidéo publiée sur X. On y voit un individu remplir une feuille sur le capot d’une voiture, juste à côté de plusieurs hommes en uniformes camouflage.

Sollicitée par 20 Minutes ce mercredi, la préfecture des Alpes-Maritimes donne une version différente de celle du gendarme. Elle assure que les militaires « ne control [ai] ent pas » et que les papiers en question « n'[étaient] pas des documents d’identité ». Selon une porte-parole, les opérations filmées par Cédric Herrou ont bien été faites sur une « base légale » : « les militaires surveillent et les policiers/gendarmes contrôlent et interpellent si besoin. »

« Défendre les valeurs républicaines »

Dans une nouvelle vidéo, postée ce mercredi sur X, Cédric Herrou répète, lui, qu’il a été « témoin » de l’inverse. « Les militaires n’ont pas le droit de faire des contrôles d’identité et surtout pas [de faire des] interpellations et de [la] privation de liberté. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le droit, appuie-t-il. J’interpelle le préfet et le procureur de la République. Et la seule réponse que j’ai eue, c’est une invective. Mais on n’a pas besoin d’avoir un costume, une cravate et d’avoir fait l’Ena pour défendre les valeurs républicaines et l’Etat de droit ».

Depuis le 1er juin, et alors que les arrivées de migrants en provenance d’Italie ont plus que doublé à la frontière, une « border force » a été déployée dans les Alpes-Maritimes. Les forces de sécurité déjà présentes ont été renforcées et reçoivent depuis l’appui de militaires de l’opération Sentinelle et de drones à caméras thermiques.