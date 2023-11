Il pourrait y en avoir « entre 1.800 et 3.200 ». Alors qu’un diagnostic archéologique a été réalisé au printemps sous un parking du centre-ville d’Angers, en vue de l’extension de la grande bibliothèque centrale Toussaint, de très nombreuses sépultures ont été mises au jour. D’après la mairie, il s’agit d’une découverte archéologique d’importance puisque « les résultats de l’analyse ont conclu à l’existence d’un site historique occupé par le cimetière des pauvres, qui bénéficiaient des aumônes de l’abbaye Toussaint entre le XIe et le XIVe siècle ».

Si elles permettent en général aux chercheurs de mieux comprendre l’évolution des populations et des rites funéraires, ces découvertes chamboulent complètement les plans de la municipalité. Cette dernière a décidé de poursuivre le projet de réaménagement de la bibliothèque, inaugurée en 1978, mais d’en revoir l’ampleur, sans rogner sur les objectifs initiaux.

Livraison en 2027

« Les plans de l’extension doivent être repensés dans ce sens en retravaillant une extension qui limitera l’impact sur le sous-sol archéologique », indique la mairie, qui ne souhaite pas se lancer dans un chantier de fouilles trop onéreux, estimé à plusieurs millions d’euros supplémentaires.

Le planning du chantier s’en verra tout de même décalé, car il faudra un an pour reprendre des études et faire valider un nouveau permis de construire. « Après plus de deux ans et demi de travaux, la livraison de la bibliothèque interviendra fin 2027 », promet la ville.