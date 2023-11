Les chiffres de l’étude sont terrifiants. Près d’un homme australien sur six rapporte avoir une attirance sexuelle pour les enfants et les adolescents. Près d’un sur dix reconnaît avoir déjà commis un acte de pédocriminalité, allant du visionnage délibéré de pédopornographie à la prostitution infantile. Et un sur quinze admet qu’il agresserait sexuellement ou violerait un enfant de moins de 14 ans s’il était certain de ne jamais être découvert.

Ce sont les édifiantes conclusions d’une étude australienne de l’Université de Nouvelle-Galles du sud et de l’organisation Jesuit Social Services, relayée par le Sydney Morning Herald lundi. L’étude se base sur un échantillon représentatif de plus de 1.900 hommes âgés de 18 à plus de 65 ans.

Des hommes « lambda »

D’après l’auteur principal de l’étude, le professeur Michael Salter, il s’agit de la première étude nationale qui se concentre sur ces criminels « non détectés ». L’étude s’est aussi particulièrement intéressée au profil des 4,9 % d’hommes qui ont admis avoir commis des infractions sexuelles contre des enfants.

Ils sont plus susceptibles que la moyenne d’être mariés, de travailler avec des enfants. Ils gagnent en général un salaire supérieur à la moyenne. Leur profil est celui de « la personne lambda qu’on ne soupçonnerait jamais », assure Michael Salter.