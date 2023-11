On est loin de l’île paradisiaque avec plage de sable fin et cocotiers. Mais si vous recherchez du terrain et un coin de tranquillité sur les bords de Loire, cette annonce devrait vous plaire. Comme repéré par Ouest-France, une île privée de 33 hectares située près de Saumur (Maine-et-Loire) est à vendre avec son bâtiment pour 700.000 euros. « Un lieu mystérieux et poétique, entouré par le vol des oiseaux et dans un environnement somptueux », détaille sur son site Internet l’agence Denniel Immobilier.

Au XIXe siècle, cette île a servi de lieu de villégiature à une grande famille viticole de Saumur avant qu’un agriculteur exploitant ne la rachète. Classée en zone Natura 2000 et située en plein cœur du parc naturel régional Loire Anjou Touraine, elle est peuplée de beaux arbres dont des cèdres du Liban centenaires.

Le futur propriétaire devra restaurer complètement le pavillon qui est inoccupé depuis plus d'un siècle. - Denniel Immobilier

Mais avant de s’y installer, il faudra toutefois restaurer complètement le pavillon à l’architecture néomédiévale qui n’a pas été occupé depuis plus d’un siècle. Il faudra aussi des travaux car l’île n’est pas raccordée au réseau électrique ni à l’eau. Le futur propriétaire devra également savoir naviguer car l’île n’est accessible que par bateau de septembre à mai. Pendant la période estivale, on peut toutefois y accéder en empruntant un gué.