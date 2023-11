Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les armes vont très temporairement un peu moins parler entre Israël et le Hamas. Le Qatar a confirmé ce mercredi l’accord pour une « pause humanitaire » dans la bande de Gaza, avec un échange de « 50 femmes et enfants civils » otages dans ce territoire contre des prisonniers palestiniens, annoncé plus tôt par les deux belligérants. « Le début de cette pause sera annoncé dans les prochaines 24 heures et durera quatre jours, avec possibilité de prolongation », a précisé le ministère des Affaires étrangères de l’émirat du Golfe sur X. Alors que Washington a participé à la médiation avec Doha et Le Caire, le président américain Joe Biden s’est dit « extraordinairement satisfait ». La Russie a elle aussi salué « cette pause humanitaire ».

Dans la Drôme, la ville de Romans-sur-Isère doit accueillir ce mercredi une marche blanche en hommage à Thomas. Ce lycéen de 16 ans a été mortellement blessé dans la nuit de samedi à dimanche dans le village voisin de Crépol. Organisée par la famille, cette marche « apolitique » doit partir à 13h30 du lycée du Dauphiné, où étudiait l’adolescent, pour se terminer au stade Albert-Donnadieu. En parallèle, l’enquête, ouverte pour « meurtre » et « tentatives de meurtres en bande organisée », avance. Neuf suspects ont été interpellés mardi, selon le procureur de Valence. « Formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel » et interpellé, le principal suspect est un jeune homme de 20 ans qui habite « le centre » de Romans-sur-Isère et « non le quartier de la Monnaie », a précisé Laurent de Caigny.

OpenAI n’aura pas mis longtemps pour revenir sur sa décision. La start-up, créatrice de ChatGPT, a annoncé ce mercredi le retour à sa tête de son cofondateur Sam Altman, moins d’une semaine après son limogeage. « Nous avons trouvé un accord de principe pour que Sam revienne chez OpenAI comme PDG » avec des changements dans le conseil d’administration avec notamment à sa tête Bret Taylor et l’arrivée de Larry Summers et Adam D’Angelo, a expliqué l’entreprise. Sam Altman a ensuite affirmé avoir le soutien du patron de Microsoft, qui l’avait embauché durant le week-end, pour faire ce retour retentissant