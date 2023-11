Quelques semaines après la clôture de l’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar, le parquet général a décidé de renvoyer son mari Cédric devant une cour d’Assises. Le peintre plaquiste sera jugé pour « meurtre sur conjoint » à Albi, dans le Tarn.

« L’ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il est impossible à ce jour d’indiquer à quelle la date cette affaire sera fixée. Il faut attendre de savoir si cette ordonnance sera frappée d’appel », a déclaré à l’AFP le procureur général de la cour d’appel de Toulouse, Franck Rastoul. Selon une autre source judiciaire, il pourrait être jugé fin 2024 ou début 2025.

Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, s’est volatilisée du domicile familial de Cagnac-les-Mines (Tarn) dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Son mari a été mis en examen et incarcéré six mois plus tard. Il clame depuis son innocence, ses avocats dénonçant au fil des recours successifs « un dossier vide ».

Un couple sur le point de divorcer

Cédric Jubillar, qui a toujours été le principal suspect des gendarmes, a donné lui-même l’alerte la nuit de la disparition. Le couple était alors en pleine rupture, l’infirmière ayant entamé une procédure de divorce pour refaire sa vie avec son « amant de Montauban », rencontré l’été précédent. Parmi les indices graves et concordants retenus par l’accusation contre Cédric Jubillar, il y a notamment les menaces de mort qu’il avait proféré contre elle devant des proches et le fait que son portable ait été éteint, ce qui n’était jamais le cas, durant la nuit fatidique.

Malgré les fouilles à grande échelle menées à Cagnac-les-Mines, aucune trace de Delphine Jubillar n’a pu être retrouvée.