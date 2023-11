Le projet « majeur », porté depuis 2019, est donc abandonné. A l’issue d’une consultation de dix jours, les habitants des Sables-d’Olonne (Vendée) ont majoritairement voté « non » (55,87 %) aux importants travaux de réaménagement du cours Louis-Guédon, a-t-on appris ce mardi.

Près de 5.570 personnes se sont prononcées et surprise : la plupart rejettent donc le projet de la mairie de déplacer les 500 places de parking de cet axe vieillissant du centre-ville, afin d’y planter 30,000 m2 de végétation et d’y aménager une promenade « de nature et de fraîcheur », avec une navette gratuite.

« Je vous ai compris : le cours Guédon ne deviendra pas un large poumon vert arboré à l’arrière du remblai, a réagi dans un communiqué le maire (DVD) Yannick Moreau, qui retire donc le projet. Les votants préfèrent conserver de grands parkings de surface. Dont acte. »

Un projet à 30 millions d’euros

Le projet, qui aurait été réalisé sur une quinzaine d’années, était estimé à 30 millions d’euros. La mairie avait décidé de soumettre ce réaménagement au vote notamment car « il n’était pas présenté dans le programme de l’équipe élue par les Sablais en 2020 », explique la collectivité sur son site.

Visiblement amer, l’édile s’est ému de la faible participation des jeunes à ce nouveau vote, qui portait sur un projet visant selon lui à « modifier le visage du centre-ville des Sables pour les 50 prochaines années ».