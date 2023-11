De notre envoyée spéciale à Bruxelles (Belgique)

« J’ai interrogé le directeur de l’école de mes enfants et il m’a parlé du secret de ce qu’il se passe dans la classe avec une inconnue [lors des séances d’Evras]. Comment rassurer les parents sur ceci ? » C’est l’une des questions posées lors d’un webinaire organisé début novembre par la Ligue des familles, une association de parents d’élèves en Belgique francophone.

En septembre, des écoles ont été en partie incendiées à Liège et à Charleroi alors qu’une violente campagne de désinformation ciblait la généralisation des séances d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras), adoptée dans un décret. Depuis, les associations et plannings familiaux font œuvre de pédagogie pour expliquer ce que contiennent réellement ces animations. Et pourquoi elles sont nécessaires pour répondre aux questions des jeunes sur leurs émotions, leurs relations aux autres, aborder les notions de consentement ou de santé, alors que le 20 novembre était la journée des droits des enfants et que le 25 est celle de la lutte internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le secret professionnel face aux questions

Quel est donc ce « secret », auquel n’ont accès ni la direction, ni les enseignants, ni les parents ? Il s’agit du secret professionnel, répond lors du webinaire Logan Paisse, animateur Evras et assistant social dans un centre de planning familial à Liège, en Wallonie. « S’il n’y a pas de danger imminent de l’enfant, on ne lève pas le secret professionnel, poursuit-il. Et si vous n’avez pas accès aux informations lors d’une animation Evras, c’est qu’il n’y avait rien d’alarmant ou alors que la prise en charge n’est pas encore adaptée pour pouvoir lever le secret et accompagner la personne, par exemple, dans la fuite d’un inceste. »

Les animatrices et animateurs nous ont souvent répété cette donnée : dans une classe en Belgique, de deux à quatre enfants seraient victimes d’inceste, en se basant sur une estimation de l’OMS. Si une jeune fille de 16 ans comprend qu’elle subit de l’inceste, le secret professionnel va devoir être levé. « Mais on va peut-être attendre qu’elle ait un endroit où aller dormir si elle ne peut plus rester dans son milieu familial, souligne Logan Paisse. C’est là que nous, travailleurs de planning familiaux, on peut intervenir grâce à nos services d’aide psychologique, médicale et juridique. »

« Il y a un monde entre ce qui a été dit aux parents et ce qui existait »

Il ajoute qu’il est aussi tout à fait possible de demander à son enfant de raconter la séance, s’il a envie de le partager, « sans forcément dire les noms des camarades, parce qu’on est vigilants sur ça », précise Logan Paisse. Ces séances doivent permettre de libérer la parole, de donner la possibilité de poser des questions sans jugement. L’éducation relationnelle et sexuelle existe depuis 1973 en Belgique francophone avec d’abord une émission télé. En 2012, l’Evras devient une mission obligatoire de l’école via des initiatives, ce qui aboutissait à des inégalités entre jeunes. La nouveauté du décret de 2023, c’est de généraliser ces séances. Deux séances de 50 minutes sont obligatoires au cours de la scolarité en sixième et en seconde, en équivalent français.

A partir d’août, la Ligue des familles, qui n’a pas participé aux discussions autour du guide, au contraire des fédérations de plannings familiaux ou des centres psycho-médico- sociaux, a été alertée par des parents, inquiets. « On a été interpellé par la potentielle gravité, car effectivement ce n’est pas acceptable de montrer du porno, indique Merlin Gevers, chargé d’études et d’action politique de l’association. En lisant les textes, on a constaté qu’il y avait un monde entre ce qui était dit aux parents et ce qui existait réellement. On a pris conscience de l’ampleur d’une campagne systématique de désinformation. »

Une campagne violente

Rumeurs de masturbation en classe, films porno soi-disant montrés dans des séances, peurs liées à la transidentité : les infox virales ont circulé sur les réseaux sociaux et via une campagne massive de tractage en décontextualisant et détournant un guide destiné aux professionnels. D’après les enquêtes des médias belges comme De Standaard et la RTBF, le réseau anti-Evras est composé de complotistes anti-Covid, de personnalités adeptes de théories pédocriminelles, d’associations de « défense des enfants », de groupes conservateurs catholiques ou musulmans et d’organisations d’extrême-droite. Côté français, des structures conservatrices se sont aussi mobilisées contre l’Evras comme le groupuscule catholique intégriste Civitas ou l’Observatoire de la petite sirène, proche de la Manif pour Tous.

Si les fausses informations n’ont pas surpris – déjà dans les années 1980, l’éducation sexuelle était accusée de « rendre les enfants homos » –, la violence de la campagne a choqué les opérateurs de l’Evras. Les écoles ont été ciblées, mais certains plannings familiaux ont aussi reçu des menaces, des appels piégés (enregistrés, puis diffusés ensuite sur les réseaux sociaux), des torrents de mails ont été envoyés via le site Evras.be, cogéré par les fédérations. Une coordinatrice d’un planning a été agressée physiquement lors d’un forum des associations en septembre.

« Prendre conscience des violences subies, c’est tout un processus »

Depuis trois mois, des centres de planning familial et des associations de parents d’élèves ont fourni un travail pour apporter de l’information à différentes échelles : par leurs publications papier ou en ligne, lors de réunions dédiées, de webinaires ou dès qu’ils sont interpellés dans des maisons de quartiers ou des crèches. « On a cherché à décrédibiliser tout un secteur qui travaille sur le sujet depuis les années 1970 », regrette Lola Clavreul, directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial.

Parmi les questions qui reviennent : celles autour de la crainte d’une hypersexualisation. « Il faut expliquer qu’on fait le travail inverse, c’est-à-dire qu’on va outiller les enfants pour lutter contre l’hypersexualisation, rappelle Lola Clavreul. On vient aussi avec un discours qui est de lutter contre les violences. L’idée, c’est de dire : “Ne vous faites pas non plus de fausses idées. Les violences, ça n’arrive pas qu’aux enfants des autres.” » Océane Le Boulengé, psychologue et coordinatrice Evras, travaille dans un centre du planning familial spécialisé dans les violences intrafamiliales, à Schaerbeek à Bruxelles. « Faire prendre conscience des violences subies, c’est tout un processus, souligne-t-elle. L’animation Evras est une petite graine en plus. »

Malgré cet effort de pédagogie, une minorité de parents restent opposés à l’Evras. « Ce qu’on a vu depuis, c’est que la désinformation était un prétexte et qu’il y a vraiment des gens qui sont opposés fondamentalement au projet même d’avoir de l’éducation à la sexualité à l’école, avec des propos homophobes, transphobes, anti-IVG », note Lola Clavreul. Un danger pour elle, car vouloir interdire les séances d’Evras, « c’est protéger les agresseurs qui profitent du flou entretenu autour du non-dit, du fait que la violence n’est pas nommée ».

« Un travail de longue haleine pour rassurer »

C’est dans la salle documentation de la Fédération du planning familial pluraliste que se trouvent les outils pédagogiques utilisés lors des séances d’Evras. Cartes, schéma de l’anatomie, livret pour expliquer ce que sont les règles, silhouettes pour montrer les différentes parties du corps : voilà à quoi ressemble vraiment le matériel qui peut être utilisé lors des séances. Les animatrices et animateurs Evras expliquent que ces séances ne sont pas préparées comme des cours avec un programme, mais qu’une animation commence à partir des questions des élèves, récoltées en amont de manière anonyme, dans une boîte par exemple.

Le livret Rouge Culotte montre les options de protections hygiéniques à utiliser pendant les menstruations. - E. Jehanno/20 Minutes

Une séance peut donc aborder des thèmes variés avec beaucoup de questions autour du harcèlement, des usages des réseaux sociaux, des règles en sixième. En seconde, les questions peuvent porter sur la contraception, des grossesses non désirées, d’identité de genre, des relations amoureuses, du consentement, etc.

Les infox ont freiné aussi l’organisation des séances. « On a eu vent d’écoles qui préfèrent attendre que ça se calme avant de faire des animations en classe », reconnaît Coraline Piessens, chargée de mission Evras à la Fédération laïque des centres de planning familial. « Sur le terrain, la désinformation a eu un impact et on sait que ça va demander un travail de longue haleine pour rassurer », complète Lola Clavreul, qui appelle à poursuivre l’exercice de pédagogie commencé avec les parents. Et les enfants.