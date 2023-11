Ils sont partout. Depuis lundi dernier, le département de l’Oise est en alerte rouge pour une tempête particulièrement ciblée. Si le commun des mortels ne ressent rien de plus qu’une brise légère, limite agréable, délinquants et criminels, eux, se prennent de plein fouet de grosses rafales teintées de bleu. « Tempête 60 » est une vaste opération menée par le groupement de gendarmerie départemental (GGD) de l’Oise qui vise à taper sur le crime, organisé ou pas, en allant chercher des suspects jusque dans les caves s’il le faut.

« Tempête 60 », c’est quoi ?

Lancée le 13 novembre dernier, l’opération tend à « lutter contre toutes les formes de délinquance ». Elle est commandée par le chef du groupement de gendarmerie de l’Oise sous l’autorité de la préfète de département et en étroite collaboration avec les procureurs de Senlis, Beauvais et Compiègne.

Comme les gendarmes l’ont expliqué, les cibles sont multiples, mais les militaires ont quand même tendance à se concentrer sur certains objectifs : « les trafics de stupéfiants », la déstructuration « des réseaux de criminalité organisée », la lutte « contre les atteintes aux biens » ou contre « l’économie souterraine ».

Quel dispositif ?

Pour passer entre les mailles du filet, la seule solution était de se trouver loin du département. Et encore. Parce que selon le groupement de gendarmerie départemental, ce sont plus d’un millier de militaires qui participent à l’opération, toutes spécialités confondues. Gendarmes mobiles, Psig, cybergendarmes, GIGN, unités cynophiles et d’autres acronymes dont les forces de l’ordre raffolent.

De gros moyens qui ont permis aux militaires de tirer sur tous les fronts. Outre de nombreuses opérations de contrôles des axes de circulation, les militaires ont aussi investi les quartiers réputés sensibles du département. Les caves et les parties communes des immeubles de la ZSP de Méru-Chambly ou de Noyon, les quartiers du Val d’Aunette, à Senlis, et Kennedy à Crépy-en-Valois, les cités de Chambly, Clermont, Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Maxmin et Lamorlaye.

Du bleu, il y en a aussi eu dans de nombreux établissements de restauration rapide, pour dénicher le travail dissimulé ou les manquements aux règles d’hygiène et de sécurité. « Tempête 60 » a aussi été l’occasion de diligenter des opérations d’interpellations pour des enquêtes ouvertes en amont, pour des vols de fret ou des escroqueries.

La fin justifie-t-elle les moyens ?

En termes de résultats, il faut bien reconnaître que cette démonstration de force a porté ses fruits. Dans un communiqué, publié vendredi dernier, le GGD se félicitait de « trente-deux interpellations, dont seize gardes à vue prolongées au-delà de 48 heures ». En cinq jours, entre le 13 et le 17, les différentes opérations ont mené à dix-huit perquisitions permettant « la saisie de six armes à feu et plus de deux kilogrammes de produits stupéfiants ».

Mercredi dernier, par exemple, 140 gendarmes, quatre pelotons de gendarmes mobiles, un hélico et plusieurs équipes cynophiles se sont abattus sur les cités de Méru, Chambly, Clermont, Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Maxmin et Lamorlaye. Outre la panique engendrée chez les revendeurs de stups, les militaires ont pu interpeller quatre suspects et saisir du produit et des armes blanches.

La veille, dans les caves et halls d’immeubles du quartier de la Nacre et du centre-ville, encore à Méru, les gendarmes ont interpellé deux individus et saisi plus de deux kilos de stupéfiants. Le même jour, les gendarmes ont interpellé en région parisienne un homme qui avait escroqué plusieurs personnes âgées à Senlis, en avril dernier.